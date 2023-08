"Lo peor, el precio", dicen los pescadores en el cierre de la campaña de la sardina

La campaña de pesca de sardina del año en curso ha finalizado por agotamiento del cupo de capturas disponible. La Secretaría General de Pesca anunció el cierre de la pesquería para los buques de cerco del Cantábrico y Noroeste, de modo que desde la pasada semana no se puede pescar la especie, salvo capturas accidentales producidas en otras pesquerías pelágicas como la caballa o el bocarte y siempre que esas capturas accidentales e inevitables no superen en más del 15% respecto el total de capturas desembarcadas del resto de especies pelágicas.

Llegado el momento del balance, la flota asturiana de cerco –cada vez más mermada de barcos– hace un balance positivo, pero no exento de "grises". El armador luanquín Rafael Rodríguez manifestó a preguntas de este diario que "en general no estuvo mal, pero falló el precio". Es decir, que hay satisfacción por el volumen de capturas pero cierta decepción porque las mismas no se materializaron en todo el dinero que los pescadores hubieran querido.

La razón de ese "bajo precio" fue, fundamentalmente, el escaso tamaño medio de las sardinas pescadas en la costa asturiana, entre el 80 y el 90 por ciento de todas las capturas de la flota regional: "En general los ejemplares pescados tuvieron más tamaño de sardinetas que de sardinas, y eso penaliza mucho en la subasta en la rula". El precio medio pagado por la sardina fresca en las rulas de Asturias que la comercializan (Avilés y Gijón) osciló entre 50 y 60 céntimos, si bien es cierto que hubo días que la cotización cayó tanto que, como ocurrió en Gijón a primeros del mes de junio, los pescadores tiraron al mar sus capturas en señal de protesta.

La campaña arrancó el pasado 20 de marzo, una de las aperturas más tempranas de los últimos años, con un incremento de cuota del 24 por ciento en relación a las 45.000 toneladas que se repartieron España y Portugal el año pasado. En total, 56.604 toneladas, de las que la flota española –que en virtud del acuerdo pesquero con Portugal accede al 35 por ciento de la cuota– accedió a 18.962 toneladas, 4.000 más con respecto a las que dispuso en 2022 y la cifra más alta de los últimos años.

Los pescadores de cerco miran ahora al otoño con preocupación por falta de especies objetivo: "Cerrada la sardina y vedado el chicharro para que se recupere el stock, apenas nos queda un 8 por ciento de cupo de bocarte, y con eso no tenemos ni para empezar".