Davo, la bala mierense del nuevo Avilés

Davo Fernández ha sido una de las sensaciones en la pretemporada el Avilés. El mierense, primer fichaje del verano blanquiazul, ha aportado frescura a la ofensiva avilesina con su desparpajo y potencia a la hora de encarar a los rivales. Ahora Cañedo cuenta con una bala en el puesto de extremo. Pero, a pesar de las buenas sensaciones mostradas, el extremo se exige más. "Estoy a un 60%, aún me queda para llegar a mi mejor versión", reconoce

"Sigo intentando coger el ritmo, todavía me falta", explica Davo. El futbolista sufrió una grave lesión en el bíceps femoral que le tuvo tres meses en el dique seco y, aunque ya está totalmente recuperado, el mierense confiesa que "aún no he encontrado esa chispa que necesito para dar mi mejor nivel". "Tengo que mejorar mucho, sobre todo en la faceta goleadora", señala. Por ello, uno de sus retos para esta temporada que arranca en unos días es el de aumentar sus estadísticas. "Vengo a ayudar con asistencias y goles. Me considero un jugador diferente para esta categoría, pero los números son los que dan más valor al jugador. Por eso quiero subir mis registros", indica.

Durante el verano Davo tuvo ofertas de otros equipos de Primera Federación, pero el proyecto y una conversación con Emilio Cañedo hizo que el asturiano decidiese recalar en el Avilés. "Me mostraron una confianza gigante. Vi su ambición y decidí que quería crecer con este club", explica el mierense. Eso sí, ahora tendrá que enfrentarse a uno de sus exequipos, el Langreo. "Estoy muy agradecido con ellos. Allí dejé mucha gente a la que guardo mucho cariño. Conmigo se portaron súper bien", revela el extremo, consciente de la piquilla que hay entre avilesinos y langreanos. "Eso es solo dentro del campo, fuera somos todos amigos. Pique siempre tiene que haber, es lo que le da vida al fútbol", apunta.

Davo, que en sus ratos libres quiere sacarse los cursos de entrenador, confía en el rendimiento de su nuevo equipo de cara a la liga que está a punto de comenzar. "Se ha mantenido una base del año pasado, que es algo importante. Además, la gente nueva venimos con ganas de aportar y con frescura", analiza el blanquiazul, que cree que el equipo "tiene muy buena pinta", aunque hay que ir "paso a paso". El nombre del mierense apunta a ser un fijo en el once titular, pero el extremo quiere quitarle peso al asunto. "Lo de ser titular o suplente es muy relativo. Todos vamos a aportar en algún momento de la temporada y vamos a ser importantes", explica. Normalmente los encuentros se rompen en los compases finales, lo que favorece que "el que sale del banquillo también pueda ser decisivo". "Es verdad que presta ver que eres titular, pero todos vamos a ser igual de importantes", afirma.

Este domingo arranca la competición para el Avilés, que ya ha conseguido llegar a los dos mil abonados. "Siendo claro, es la hostia. Tener esa masa social detrás ayuda mucho. Se vio el otro día ante el Bilbao Athletic, a pesar del tiempo nos estaban apoyando a muerte", expresa Davo que quiere estrenarse con la camiseta blanquiazul con una victoria. "Lo más importante es empezar con buen pie. Si puedo meter un gol o dar una asistencia mejor, pero lo que quiero es arrancar con los tres puntos", sentencia.