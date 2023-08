"Con ‘Física y química’, de Sabina, supe que lo que quería hacer era escribir canciones", dice Nando Agüeros

Nando Agüeros (Torrelavega, 1976) se encuentra actualmente en plena gira por sus 25 años de carrera musical. Por este motivo, recientemente publicó una nueva versión de su famoso tema "Viento del norte".

–Dentro de unos días, el 8 de septiembre, Día de Asturias, actuará en Castrillón. ¿Le resulta especial cantar en un día tan señalado para los asturianos, aun sin serlo?

–Mi pueblo está rodeado de asturianía, está muy influenciado por el asturiano y su cultura musical. Al fin y al cabo, fue territorio de la Asturias de Santillana y siempre ha estado muy presente en mí. El 8 de septiembre será aún más emotivo para cantar a Asturias.

–Acaba de publicar “Viento del norte”, junto al Ara Malikian. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar junto al violinista libanés?

–Ha sido maravilloso y una gran experiencia estar con él. Además de un gran artista, es una grandísima persona. Fue un gustazo que aportara todo su talento a una de las canciones que más puertas me ha abierto.

–¿Qué le inspiró para escribirla?

–Vengo de un pueblo de montaña, Cires, cerca de los Picos de Europa, en el valle de Lamasón, donde pasé parte de mi infancia. Esa canción viene de mis vivencias allí, apartado de todo, en plena naturaleza.

–Tiene muchos temas sobre el norte, parece usted el pegamento musical de la cordillera Cantábrica. ¿Quizás tenemos más en común las diferentes regiones de lo que se vea primera vista?

–Las gentes del norte tenemos muchísimo en común, por eso funcionan tan bien mis canciones. Las entienden porque muchos han tenido las mismas vivencias que yo en un pueblito, una aldea. Nos une un mismo sentimiento.

–¿Cuándo comenzó su idilio con la música? ¿Quién le influyó?

–Supongo que fueron diferentes circunstancias. Desde joven escuche música de diferentes estilos. Mi padre, desde por la mañana, nos ponía música muy diversa, tradicional montañesa cántabra, asturiana... Todo eso fue haciendo que soñara con escribir canciones, más que con cantar. Siempre me llamó la atención qué me querían contar los artistas, como Víctor Manuel, pocos narraban las historias como él.

–¿Qué disco o canción le cautivó?

–Diría que fue un disco de Joaquín Sabina, "Física y química", que cayó en mis manos cuando era una hormona con patas. Fue un "boom" dentro de mí. Al escucharlo supe que lo que quería hacer era lo mismo que Sabina: escribir canciones.

–Tiene una hija de 11 años y un hijo de 2, ¿alguno apunta a seguir sus pasos?

–A la mayor no la veo por la labor. Cada día pregunta más por mi profesión, pero de momento canta más el pequeño, ese no calla. A veces canto por casa y me imita. Está muy simpático porque le cuesta hablar, pero intenta cantar. Que sean lo que quieran pero que sean buena gente.