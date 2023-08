El tejido asociativo de Avilés acepta trabajar en red para las fiestas pero pide tener claro su papel

Que la concejalía de Festejos prometa escuchar a las asociaciones de vecinos y a las comisiones de festejos es algo que, en principio, gusta en ambos colectivos. Sara Retuerto, la teniente de alcaldesa, aseguró este lunes –el día de San Agustín– que se había propuesto "hacer una convocatoria con las asociaciones vecinales y de festejos para entre todos intentar hacer unas mejores fiestas del verano, más completas y que gusten a todo el mundo". Está en ello y así, por el momento, ha conseguido el aplauso inicial del movimiento vecinal avilesino. "Me parece muy bien hablar, negociar y hacerlo en beneficio de toda la población", señaló José Luis Rodríguez, el presidente de la asociación del Nodo, que organizó sus fiestas –en honor al Carmen–, a comienzos de este pasado julio.

El aplauso inicial, sin embargo, se disuelve en preguntas cuando se profundiza en la idea que Retuerto bosquejó durante la rueda de prensa del balance de festejos. ¿Quiere contar con los colectivos vecinales para las fiestas patronales? ¿O lo que prevé es potenciar las fiestas en los barrios? Aida Vázquez, la presidenta de Comisión de Festejos de Versalles (Comver) –tienen fiestas preparadas ya para que empiecen este viernes–, por ejemplo, calificó como "fantástica" la idea lanzada por Retuerto. "Me parece fantástico que trabajemos en red para que no nos pisemos las fechas", insistió. Y celebró que ese papel –el de coordinar los calendarios a lo largo del año– lo asuma Festejos. "Es cierto que entre nosotros ya lo hacemos, pero no pasa nada que lo asuma el Ayuntamiento", aclaró.

Vazquez también mostró su disposición "a proponer lo que sea" al Ayuntamiento. Y eso es así porque, dice, el colectivo que preside sabe "cómo se hacen fiestas, qué orquestas están de moda..." Las dificultades que encuentra, sin embargo, son de "burocracia", es decir, de rellenar qué papel para entregar a qué oficina. "¿Qué póliza hay que presentar para las atracciones?", se preguntó.

Manuel Miranda, el presidente de La Luz, confesó que está lleno de dudas. "Ya no hacemos fiestas, pero las hicimos. ¿Cuál va a ser nuestra manera de participar? ¿Para traer grupos a los barrios? ¿Quién los va a pagar? ¿Eso que viene será a costa de lo que se organiza en los barrios? Me parece una buena idea, pero todavía tengo muchas dudas".

Aarón Macías, de la Comisión de Festejos de Llaranes, es de los que celebran con más aplausos la propuesta de Retuerto: "Es lo que había que hacer desde hace tiempo. Es lo que necesitamos en los barrios", aseguró. "Estamos pendientes de la convocatoria que nos hagan, pero vamos a colaborar con Festejos porque entendemos que las fiestas no sólo tienen que quedar en el centro", añadió Macías. La comisión de Llaranes se ha encargado de organizar las fiestas de San Lorenzo, a comienzos de este mes. "Seguramente hagamos las fiestas de Santa Bárbara", añadió. El santo original de Llaranes es el mártir romano, la devoción por Santa Bárbara llegó con la construcción del poblado: la iglesia parroquial está dedicada a la patrona de los mineros porque los primeros ingenieros de Ensidesa procedían de las cuencas asturianas.

Los representantes vecinales consultados por este periódico están en disposición de ser escuchados y eso será, al decir de Sara Retuerto, cuando la ola de San Agustín se haya calmado.