Casi 700 firmas piden un horario para el acceso de perros a la playas de Castrillón en verano

Un total de 695 personas han avalado con su firma, 299 de forma presencial y otras 396 a través de la plataforma Change.org un cambio en la normativa de acceso de perros a la playas de Castrillón en verano, aunque focalizan su argumentario en el arenal de Salinas, que es el de mayores dimensiones del concejo y el más utilizado por los bañistas. Todo después de que el Ayuntamiento prohíbe la presencia de canes en los arenales del 15 de mayo al 15 de septiembre, cuestión que los firmantes de esta petición ven "excesiva porque en mayo, junio y septiembre la afluencia a las playa nes mínima, máxime a horas tempranas o al final del día". Por ello, proponen establecer un horario restringido y lo sitúan desde las 20.00 o 21.00 horas hasta las 09.00 horas del día siguiente. "Permitir ese acceso restringido podría generar un impacto positivo en la economía local ya que los dueños podrían elegir estos destinos para un paseo al final de la tarde y luego tomar esa copa contemplando la puesta de sol, ya famosa en Salinas, por cierto, por eso nos conocen ya como Salifornia", señala María del Rocío Álvarez Coto, promotora de la propuesta que ha sido enviada a los cuatro grupos políticos de la Corporación: PP, IU, PSOE y Vox.

La iniciativa que plantea Coto y que avalan casi setecientas personas defiende además que "en internet, hay anuncios que proyectan la imagen de Salinas con Dog friendly –en inglés, amiga de los perros–". "Pues que lo sea de verdad", apostilla no sin antes remarcar que la modificación de la normativa sobre la presencia de mascotas en las playas "demostraría la flexibilidad y el compromiso de nuestro gobiernbo local con el diálogo y la adaptación a las necesidades cambiantes de la población". María del Rocío Álvarez Coto defiende además con fotografías que "hasta las 10.30 horas durante los meses de verano no empieza a notarse la afluencia de personas, cuestión que lo pueden confirmar hasta los policías locales de Castrillón que hacen su ronda hacia esas horas por el paseo marítimo".

Los firmantes piden tomar ejemplo de otro concejo asturiano que ya tiene regulado el acceso de los canes a la playa. Es el caso de Ribadesella "donde se permite todo el año y en los tres meses de verano, se puede acceder de 21.00 a 08.00 horas".

La modificación de la ordenanza ya tiene precedente en Castrillón. En 2016, el Ayuntamiento decidió habilitar parte del sablón de Bayas para poder acceder con mascotas. Según la norma que lo regula, no existen restricciones horarias y el acceso está permitido a lo largo de los doce meses del año. Eso sí, hay una serie de normas añadidas como son: Mantener controlada a la mascota, no molestar a los demás usuarios de la playa, recoger los excrementos, tener al can censado, con microchip, y llevar la cartilla de vacunas al día y si el perro es de una raza "potencialmente peligrosa", deberá ir atado y con bozal.

La petición de los firmantes es más sencilla, tan solo reclaman una serie de horas para poder acceder con sus perros y disfrutar del arenal de Salinas y de su puesto de sol, lo que algunos llaman "Salifornia", en recuerdo al estado de los Estados Unidos donde, por cierto, también está regulado el acceso de los canes en, al menos, diez playas y una notable presencia de surfistas.