Innovar para unir cuerpo y alma

Yoga inclusivo como herramienta terapéutica de la psicología. Este es el innovador proyecto empresarial que han iniciado dos hermanas avilesinas, Noemí y Cristina Calvo Orró, y que está dirigido fundamentalmente a personas con traumas. El objetivo es, aseguran, aprender a convivir y a gestionar las emociones conectando el cuerpo y la mente.

Noemí es educadora social especializada en violencia de género y profesora de yoga experta en el área de traumas e inclusivo para personas con necesidades especiales. Cristina, por su parte, es psicóloga infantojuvenil, con formación específica en la detención, prevención e intervención en conductas suicidas.

"La psicología y el yoga son complementarios. No se trata de que la persona venga a la consulta y cuente su problema, sino de que tenga un acompañamiento terapéutico integral", explica Cristina. "La gran diferencia con el yoga que se realiza habitualmente es que en el sensible al trauma se trabaja con la observación y las sesiones se adaptan a la necesidad de la persona para llevarla a un estado de equilibrio que rebaje el estado de ansiedad o el depresivo. No se trata de que dirigir una clase al uso, sino de que se adapte a la necesidad del paciente".

Estas profesionales ya han iniciado el contacto con asociaciones y colectivos sociales, y su proyecto incluye acercarse a los centros educativos para impartir talleres que sirvan a alumnado y docentes como herramientas para el día a día. Además, tienen un área específica para menores, con tratamientos a través del juego y yoga adaptado para ellos. "Se trata de trabajar el cuerpo para aprender a identificar emociones y a manejarlas, cada persona con su especificidad". Psicología y yoga inclusivos para un cuidado integral.