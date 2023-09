Un festival para posicionar a Avilés como la capital asturiana del tapeo

Arranca septiembre y con él la recta final del verano. Pese a ello Avilés aún tiene agenda para quienes aún desean apurar sus vacaciones. La 18.ª "Semana de la tapa" está ya a la vuelta de la esquina y comenzará el próximo lunes 4 hasta el día 10. Ayer, varios de los 27 hosteleros participantes estuvieron presentes en la presentación de la jornada, entre ellos Paula Meana, de La Cantina de Villalegre, campeona de las dos últimas ediciones.

Este año, Meana participará con "Joyas del mar", que ya cuenta con mucho éxito entre los clientes a su recién estrenada "foodtruck". "Es la fusión de una hamburguesa de bonito del norte y ‘pulpo pasión’, un plato que recibió el premio al mejor maridaje de Asturias". La novedosa propuesta de la hostelera se culmina con aire de vino Rueda y una gelatina de sidra.

En el acto, celebrado en la vinatería La Cepa, estaba presente su propietario, Eloy Fernández, quien vuelve a participar tras siete años sin hacerlo. "Me siento como si fuese nuevo. Me hace ilusión participar en un evento que fomenta a Avilés", comentó el hostelero, que aún no quiso dar detalles de su tapa, aunque el bonito será la base. "Será un homenaje a Sabugo", explicó.

Para Luis Suárez, del Gentío, será su primera participación. "Pretendemos conservar la tapa en la carta", explicó Suárez, que detalló su plato, una bola de maíz rellena de carne morucha de Salamanca, una emulsión de queso y jamón ibérico.

Raquel Ruiz, concejala de Turismo, destacó la importancia de unas jornadas "que dan a conocer la ciudad a través de su gastronomía" y con las que se pretende posicionar a Avilés "como capital de las tapas en Asturias".