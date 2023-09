García de la Concha: "He sido, soy y seré de La Granda mientras Dios me dé vida"

Víctor García de la Concha, tres veces director de la Real Academia Española, expresidente del Instituto Cervantes, uno de los intelectuales más preclaros de este país, no disimuló ayer su contento por el reconocimiento que la asociación de los Cursos de La Granda le hizo partícipe: la concesión de su medalla de oro, su mayor condecoración. Lo malo es que este contento lo materializó por vídeo: está convaleciente, los médicos no le dejan viajar así que este mismo miércoles se grabó en la biblioteca de la institución que tantos años dirigió, para decir su discurso de agradecimiento –recordó, por ejemplo, que fue en La Granda donde comenzaron los primeros trabajos de la Nueva Gramática del español–. Al terminar, confesó: "Esta medalla que hoy me imponéis de seguro que es un reconocimiento de mi labor panhispánica. Pero tiene para mí un valor de aliciente en el trabajo de cara al futuro". Y completó su intervención con una declaración de principios: "He sido, soy y seré de La Granda mientras Dios me dé vida".

Benigno Pendás, el presidente de la organización, confesó que "en estos próximos días" le va a hacer entrega del reconocimiento que ayer ya recibió, aunque fuera por poderes. Y dijo más cosas. Dijo que "La Granda, que es sociedad civil, goza de buena salud". Y recordó que la organización de los cursos veraniegos que este año habían llegado a su edición cuadragésimo quinta –"La Constitución y los cursos de La Granda son hermanas gemelas", dijo– "piensa ya en el futuro". Y también en seguir organizando actividades "a lo largo de todo el año" y en distintos lugares del Principado. Puso como ejemplo el debate que tienen previsto desarrollar en Salas este próximo 29 de septiembre. "Vamos a hablar del presente y el futuro de la Constitución el profesor Leopoldo Tolivar y yo mismo", señaló Pendás, que como le llamaron en la mesa "es asturiano de Salas" aunque naciera en Barcelona. Y de Salas fue el también el fundador de los cursos, el profesor Juan Velarde, que falleció este pasado septiembre y que dotó de vida a una organización que había compartido muchos años con el exrector Teodoro López Cuesta. Pendás también aprovechó su intervención para presentar algunos asuntos que piensan poner sobre la mesa de análisis –la Constitución, la salud mental...– "En La Granda se adquiere el conocimiento que ofrecen sus ponentes de manera gratuita y en absoluta libertad", destacó Jorge Suárez, el alcalde Gozón, el anfitrión de la organización por décadas y también ayer, porque la despedida de esta edición –quince cursos tan heterogéneos como el la tecnología en la vejez, el hidrógeno verde o el automovilismo de competición– se celebró en la sala Severo Ochoa del chalé de La Granda, actualmente, sede de la división tecnológica de Arcelor Mittal. Begoña Sesma, la presidenta del Consejo Consultivo, y Juan Cofiño, el presidente de la Junta General, también participaron en la clausura de los actos de La Granda: "Es casi mi primer acto fuera de los muros de la Junta". Este destacó, precisamente, los cuarenta y cinco años dedicados "al análisis de la realidad", aplaudió el reconocimiento a García de la Concha y dijo que él ha contribuido a hacer de la Filología "una ciencia de la vida".