Javier Gutiérrez: "Espero que el público de Avilés disfrute muchísimo de ‘El Traje’"

"¿Por qué nos gusta repetir un plato en un restaurante o poner la misma chaqueta? ‘El Traje’ era una obra que no estaba lo suficientemente explotada. Yo hago teatro para estar acompañado de buenos compañeros de viaje, y estar a lado de Luis y Juan es un auténtico regalo. Espero que todo el público de Avilés lo disfrute muchísimo". Así solventó Javier Gutiérrez las dudas sobre el nuevo estreno que acogerá el sábado el Teatro Palacio Valdés. "El Traje", obra dirigida por Juan Cavestany y protagonizada por el luanquín y Luis Bermejo, vuelve diez años más tarde de su primer debut y el recibimiento no ha podido ser mejor, porque se ha colgado el cartel de "no hay entradas".

"Se estrenó hace diez años, pero pocas personas pudieron disfrutarla. Eso sí, tuvo una gran crítica", aseguró Yolanda Alonso, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, visiblemente feliz por acoger una nueva representación en el Palacio Valdés. "El Traje" es el tercer estreno que acoge el teatro avilesino este verano, "algo insólito" para la ciudad, lo que ha provocado que haya habido llenos absolutos. "Esta obra tiene su porqué", contó la edil, al tiempo que explicó que la idea de volver a sacar a la palestra la obra se forjó en el teatro donde ahora se realizará su gran estreno. "En 2022 acogimos la obra ‘Los Santos Inocentes’, donde dentro del elenco estaban Javier y Luis. Ahí empezaron las primeras conversaciones para recuperar este proyecto", señaló. "‘El Traje’ surgió en una conversación en un bar de aquí al lado. Nos dimos cuenta que era una obra que tenía mucho potencial", confirmó Luis Bermejo, el otro protagonista, que aseguró que la obra es "una comedia muy divertida". "Es un gozo poder hacer esto diez años después y disfrutarlo de la misma manera", indicó el madrileño, que está deseando disfrutar de "un lugar mítico", el Palacio Valdés. Juan Cavestany, director de "El Traje", reconoció que tuvo que actualizar alguna de las partes del textos, además de meter mano al final para que "el que la viese hace diez años pueda sorprenderse con la obra igual que el público que llegue nuevo". "Es un proyecto de hace tiempo, pero que a ellos se les había quedado en el rincón de los deberes por hacer", bromeó el madrileño, que confesó que al principio recibió con sorpresa la idea de volver a sacar la obra al escenario. "La obra la escribí yo, pero es totalmente para ellos. Al final, se han hecho con las riendas de la función. Y si la quieren volver a hacer, pues habrá que volver a retomarla", comentó entre bromas. "El Traje" trata sobre la corrupción y los regalos que se hacían los políticos, algo que, diez años más tarde, ha pasado a un segundo plano. "Lo que ha quedado es el ver a Javier y a Luis como dos actores que han madurado muchísimo. Ahora hacen la función con mucho más conocimiento y peso", apuntó Cavestany.