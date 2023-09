El Museo de Anclas de Salinas recibió ayer una visita muy diferente. Las quince participantes del taller de empleo Dinamizando Castrillón participaron en una clase muy diferente, dando rienda suelta a su imaginación para crear una visita amena a la instalación castrillonense.

"Me encantan los críos y divertirme, por eso me gustaría encontrar trabajo en algo relacionado con esto", aseguraba Josefina Rodríguez, que se disfrazó de pirata para dar fe de cómo haría ella una explicación del museo para los más pequeños. "A pesar de tener ya una edad, podemos aportar un espíritu joven. No tiene nada que ver con el dinamismo, esa experiencia puede servir para pasarlo bien", señalaba la gijonesa, en busca de empleo tras trabajar en un estanco.

Belén Álvarez, vecina de Miranda, confesaba ser una enamorada de los niños, y se ha apuntado al curso en busca de "una gran oportunidad". "Encontrar trabajo a los 61 años es complicado. Normalmente, son puestos muy precarios. Estos talleres sirven para demostrar que podemos hacerlo muy bien", aseveró.