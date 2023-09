Los rivales del Avilés lo tienen claro: "Son favoritos"

"El Avilés es un candidato claro al ascenso". Los entrenadores de los equipos asturianos de Segunda Federación lo tienen claro. Tras quedarse a las puertas de su objetivo la pasada temporada, los blanquiazules parten con el cartel de favoritos. De ello dan fe Jaime Álvarez, Javi Vázquez, Manolo Simón y Sergio Sánchez, entrenadores de Oviedo Vetusta, Langreo, Covadonga y Marino respectivamente, que tendrán el difícil reto de frenar la ofensiva avilesina e intentar complicarles su objetivo lo máximo posible.

"Es un equipo que sigue en la misma línea del año pasado, cuando casi consigue el ascenso. Ha cambiado algunos futbolistas, pero el trabajo y la forma de jugar va a ser similar", señala Manolo Simón, técnico del Cova. El ovetense, amigo íntimo de Emilio Cañedo, confiesa que el duelo ante el Avilés será especial, aunque todavía quede mucho para que se dé. "Han traído a gente joven que sé que tiene mucha proyección. Son de los grandes favoritos al ascenso, aunque hay muchos equipos buenos", apunta.

Javi Vázquez, del Langreo, tiene claro cuál debe ser el objetivo de los blanquiazules. "Creo que todo lo que no sea ascender será un fracaso", afirma el madrileño, que cree que tanto por presupuesto como por el apoyo de la afición "Están obligados a estar arriba". "Tienen una buena plantilla, con un gran balance entre juventud, con mucha proyección, y experiencia. Están apostando por crear una base de jugadores y formarles en el club", sostiene el azulgrana, que pone a los blanquiazules en el mismo escalón que Pontevedra, Compostela o Zamora. "Son de los favoritos", añade.

"Aún no me ha tocado estudiarlos, porque nos enfrentamos a ellos en noviembre, pero se ve que tienen una idea clara de lo que quieren", indica Sergio Sánchez, nuevo entrenador del Marino. El sierense conoce de primera mano a alguno de los fichajes que ha hecho el Avilés este verano, como Trabanco o Mecerreyes, y destaca el "proyecto de gente joven y con hambre de crecer" que están haciendo en el Suárez Puerta. "La expectativa que han creado es grande, por lo vivido el año pasado. Esa fiebre siempre es positiva, ahora todo lo que no sea repetir o acercarse les sabrá a poco", indica el gozoniego, que también destaca la llegada de Javi Vidales a la dirección deportiva del club.

Para Jaime Álvarez, del Oviedo Vetusta, la clave está en lo que ha ocurrido en el banquillo. "Lo más importante es que han mantenido a Emilio Cañedo. Es un entrenador top que seguro que consigue sacar el mayor rendimiento posible a sus piezas", indica el ovetense, que tiene claro que el Avilés es "uno de los máximos favoritos para terminar el año como campeón o en los puestos de play-off". "Aunque han cambiado bastante el bloque, las piezas que han intercambiando son de mucha calidad", apunta el entrenador azul, que alaba a los fichajes blanquiazules, jugadores "de renombre que pueden aportar mucho y vienen para marcar diferencias". "Ojalá, como equipo asturiano que son, puedan estar peleando por esos primeros puestos", desea.

Ahora falta por ver como se muestra el Avilés sobre el verde, pero está claro que el papel de favorito es suyo. El domingo ante el Deportivo Fabril tendrá la primera prueba para ver su ese traje le queda grande o, como todo el mundo espera, es de su talla.