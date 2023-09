Carlos Hipólito, Ana Belén y Juan Mayorga, estrellas del otoño teatral avilesino

El actor Carlos Hipólito lleva treinta años trabajando en el teatro Palacio Valdés. En 1993, al poco de la reapertura del odeón avilesino, presentó "La estación", una comedia romántica que dirigió Jaime Chávarri, y a partir de ahí no ha dejado de venir nunca a la ciudad. El próximo día 7 de octubre abre la nueva temporada –la del otoño–. Será con "El proceso", la versión para la escena de la conocida novela de Franz Kafka que dirige Ernesto Caballero y se centra en la peripecia de Josef K.: un hombre al que procesa el sistema por no sé sabe qué ni a no se sabe cuánta condena.

Pero los grandes nombres de la temporada no se limitan a Hipólito. El 1 de diciembre la actriz Ana Belén presenta en el Palacio Valdés "Romeo y Julieta despiertan...", un drama basado en un texto del austríaco Eberhard Petschinka que la madrileña estrenó con José Luis Gómez y que ahora gira junto a Jesús Noguero, una historia que arranca donde Shakespeare la dejó, es decir, en el sepulcro de aquellos amantes adolescentes que prefirieron la muerte a la vida separada. Mayorga Otro nombre propio de la temporada de otoño que presentaron al alimón la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y el director del Niemeyer, Carlos Cuadros, es el de Juan Mayorga. El dramaturgo madrileño, premio "Princesa de Asturias" de las Letras, y académico de la Española, regresa a Avilés. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, lo hace con "María Luisa", una producción del Teatro de la Abadía –institución que también dirige Mayorga– que se presenta el viernes 15 de diciembre en el Centro Niemeyer. Allí, en abril del año pasado, presentó "El golem", con Vicky Luengo, actualmente triunfando en Madrid con "Prima Facie", estrenada en el teatro Palacio Valdés hace apenas quince días. "Como en otras ocasiones, Mayorga protagonizará un encuentro con el público escolar de la comarca", destacó Cuadros. Es decir, que habrá doble función: "matinée" y la del ciclo de otoño propiamente dicho. Pedro Casablanc, que fue Bárcenas en "Ruz Bárcenas" y el desorbitado protagonista de "Decadencia", de Steven Berkoff –el actor que interpretaba al malo de Rambo–, regresa a Avilés el 13 de octubre, al Niemeyer concretamente, y lo hace para ser Valle-Inclán visto por Gómez de la Serna. El director de escena Pablo Messiez regresa a Avilés también. Lo hace después de varios años de ausencia. Vuelve "La voluntad de creer", una revisión de la película "Ordet. La palabra", de Theodor Dreyer. Messiez por un lado, Juana de Arco por otro y el premio "Max" al mejor espectáculo del año por otro. Todo el próximo día 3 de noviembre en el Niemeyer. La semana siguiente la programación del ciclo de otoño que combinan el Ayuntamiento de Avilés y el Centro Niemeyer regresa al teatro Palacio Valdés. El día 11 de noviembre Alberto San Juan, uno de los fundadores de la clásica "Animalario" y actualmente, al frente del Teatro del Barrio, en Lavapiés, presenta "Lectura fácil", un espectáculo teatral basado en la novela de Cristina Morales. Dice San Juan en el programa de mano de este espectáculo que se trata de "una comedia sobre cuatro chicas que comparten piso. Un relato sobre cuatro personas no normales, es decir, con grandes dificultades para adaptarse a las normas. Cuatro personas marcadas por distintos diagnósticos de discapacidad asociados a trastornos mentales: Nati, Patri, Ángeles y Marga. Una jueza abre un proceso para decidir si se ha de proceder a la esterilización forzosa de Marga. Marga escapa y ocupa una casa abandonada. La policía inicia su búsqueda". La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, reivindicó especialmente "tanto el libro como el espectáculo", dijo. Los estrenos La programación conjunta del Niemeyer y del teatro Palacio Valdés –que este año cumple su décimo aniversario– cuenta con tres estrenos nacionales. El primero de ellos es "Ruido" (18 de noviembre), de José Padilla. Está previsto para la salal club, es decir, en los bajos del auditorio del Niemeyer. Según dijo Carlos Cuadros, "una sala reformada" gracias al acceso de la institución que dirige a los fondos europeos. Padilla es, por ejemplo, el autor de "Run. Jamás caer muerto", un espectáculo que el propio Niemeyer programó este pasado 26 de mayo y que juntó deporte y reivindicación sobre la escena (tras los sucesos protagonizados por el presidente de la Real Federación de Fútbol tendría que recuperar aire). Otro regreso de los grandes es el que protagonizan el director de escena Mario Gas, el novelista –y aquí dramaturgo– Juan José Millás y la actriz Clara Sanchis. Los tres son los responsables de "Miércoles que parecen jueves" (el 20 de octubre, también en la sala remozada). Se da la circunstancia de que Millás escribió "Ella imagina", un soliloquio que interpretó en el teatro Palacio Valdés la actriz Magüi Mira, la madre de Sanchis. La última función del ciclo Off Niemeyer es "La caja", el próximo 22 de diciembre. Laura Iglesia y Luis Alija Los otros dos estrenos están incluidos en uno de los clásicos del teatro Palacio Valdés: el Hecho en Asturias. Se trata de la comedia "El chigre menguante" que protagonizan Luis Alija, Nerea Vázquez, Carlos Mesa y Alberto Rodríguez. Esta obra está fechada el próximo 11 de octubre. El tercer estreno nacional de la temporada otoñal es "Yo la quería", de Laura Iglesia. Esta función llega al teatro avilesino de la mano de la concejalía de Igualdad, que la programa el próximo día 22 de noviembre (esa semana se conmemora el Día contra la violencia machista). El ciclo de producciones asturianas no termina entonces. El día 29 de ese mismo noviembre se presenta "Ada Byron: la tejedora de números", un espectáculo de César L. Alonso que se centra en la vida de la hija de Lord Byron, la precursora de la computación. El ciclo cuenta también con el regreso de el Ballet de Kiev que llega al Niemeyer con "El cascanueces", de Chaikovski.