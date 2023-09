Las inscripciones para el Villa de Avilés se agotan en media hora

"Mira que las horas antes estábamos nerviosos, pero nos hemos quedado impresionados. Para nosotros es un orgullo". El Villa del Avilés es una de las grandes citas en el mundo del judo, tanto nacional como internacional, y ayer se demostró. Las inscripciones para el torneo, que se disputa el 28 y 29 de octubre, volaron en apenas media hora. "Hemos sacado 1750 plazas y ayer las categorías sub-18 y sub-15 se llenaron en 29 minutos", explica Carlos Fernández, director técnico del Judo Avilés. "Ha sido un exitazo. Esto nos coloca como uno de los mejores torneos del panorama internacional", asegura el avilesino. La rápidez en la inscripción supone un récord, ya que en los 23 años que lleva vivo el Villa "no habíamos visto algo igual". "Te pasas todo el año trabajando en esto y ver algo así es un orgullo. He hablado con gente de otros club que llevaban desde las ocho de la mañana delante del ordenador, para no perder hueco", señala Fernández, que ahora tiene que ultimar los últimos detalles del torneo. "Esto nos impulsa, como organizadores, a regatear las complicaciones. Ves este apoyo y superas cualquier cosa con una sonrisa", asegura