Palabras que riman con surfear

En "Olas para volar", la nueva aventura colectiva de Carmen Nuevo, por otro nombre Verso Fuster, se juntan poemas, prosas poéticas y hasta una confesión. La que abre el libro, precisamente. La firma Carmen López, asturiana, campeona mundial de surf adaptado. Ciega. Ella marca la línea de una publicación que está previsto que se presente el próximo jueves en la cafetería El Espartal, en Salinas (19.00 horas).

Han anunciado su presencia el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso; la directora del Centro de Servicios Universitarios, y surfista ella misma, Luz Mar González Arias; la jefa de edición de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, Covadonga Jiménez; la propia Carmen López, los representantes de las escuelas de surf de Salinas, y, además, parte de quienes colaboran en la publicación que edita Agora de Salinas: Juan del Norte, Manuel Riveiro, Rosa Cordero, Esther Gutiérrez, Ramiro Pinto, José Luis López Tamargo, Cristina Álvarez de Cienfuegos y la propia Verso Fuster. Y es que son 24, casi todos españoles (hay uno mexicano).

Verso Fuster confesó que la idea de juntar poemas y surf tenía que llegar de manera obligatoria: "Salinas fue mi primer lugar de residencia y ahora lo vuelve a ser", apuntó. Y Salinas es la cuna del surf. "Nunca he practicado surf y quizás debería ponerme", prometió la promotora del libro. A Juan del Norte, otro de los participantes, le pasa igual: "Le dije que no había hecho surf. Verso Fuster entonces me dijo que me lo tomara como reto", aseguró. Y el fruto de su reto está en "Olas para volar", que, según se lee en el prólogo, "fue una propuesta de Juan del Norte que como él mismo indica, remite “a las olas necesarias para el surf y al alto vuelo de la literatura”". Manuel Riveiro, por su lado, es el autor de la viñeta que resume la colección de literaria.

Fuster añade en el mismo prólogo: "Creo que, a través del surf, el mar se adentra en las almas y de esa fusión única con el océano se puede llegar a alcanzar una especie de nirvana, una auténtica felicidad que procede de una sucesión inacabable, de un devenir de olas circundante".

Los tres responsables de "Olas para volar" están convencidos de que la suma heterogénea de versos y olas, de poemas para coger las tablas y conquistar las crestas va a ser muy aplaudido por los deportistas y por los lectores.