Un septiembre pleno de fiestas

En Versalles lo tienen claro. "La gente, aunque llueva, tiene ganas de fiesta. Por eso, desde el principio, lo tuvimos claro. Queríamos la carpa más grande que hubiese, para así no tener problemas con el agua". Quien habla es Aida Vázquez, presidenta de ComVer, que estos días organiza las fiestas de Versalles. A pesar de que ayer comenzó el día con sol, la lluvia hizo acto de presencia. "A nosotros, personalmente, no nos afecta mucho, porque hemos organizado todo bajo techo. Pero nos disgustamos por los bares y los feriantes, que por culpa del tiempo van a perder muchos clientes", asegura la avilesina. Mientras, en la carpa de la fiesta nadie parecía que se había enterado de la borrasca que cayó. "Está yendo todo bastante bien. Hoy (por ayer) es el día del socio y ha venido mucha gente a recoger su obsequio. Los del tiro gomero han tenido a bastante gente, al igual que los de los juegos de mesa. La exhibición de baile a cargo de la escuela de danza Luisa Núñez ha sido un éxito, con un montón de personas mirando. No nos podemos quejar", explica Vázquez, que pone como ejemplo al cortador de jamón que hubo en la carpa, que "durante toda la tarde no ha parado de cortar y cortar". Y la fiesta no solo se quedó en la tarde. Durante la noche, Grupo Beatriz y Dj Vieites se encargaron de que el ánimo no decayese, siendo los grandes protagonistas de la verbena que arrancó a las 22.30 horas.

Vázquez rezaba ayer para que hoy el tiempo les respetase, aunque habían sido precavidos. "Hemos organizado un torneo de 3x3 y un partido de solteros contra casados, pero lo hemos hecho en la cancha cubierta del colegio, para que así no haya problemas", señala. Además, durante hoy por la tarde tendrá lugar un concurso de tortillas de patata, paso previo al torneo de parchís que arrancará a las 16.30 horas y a la verbena que amenizará la orquesta Waykas y, una vez más, Dj Vieites. Pero no solo en Versalles están de fiestas. En Soto del Barco han arrancado las celebraciones en honor al Sagrado Corazón de María y desde ayer hasta mañana la música no dejará de sonar en la localidad. Los encargados de dar el pistoletazo de salida fueron "Los Buscavidas", que junto a un Dj, que se encargará de trasladar a los vecinos a la década de los 80 y 90. Hoy el turno será, a partir de las 23.00 horas, para el Grupo Caramelo y Dúo Capricho, pero antes se realizará una cena astur, que consiste en hornazo más postre, a un precio de 7,50 euros. El domingo la música empezará a primera hora. Tras un despertar gaitero, se celebrará una misa solemne a las 13.30 horas, para luego pasar a la sesión vermú y, a las 15.00 horas, dar cuenta de una paella gigante. Durante la tarde será turno de los juegos populares, tanto para adultos como para niños, que tendrán su colofón con el reparto del bollo preñao y la actuación de "Assia". En Calavero, Illas, tampoco se quedan cortos en la celebraciones. Tras realizar ayer un concurso de brisca, hoy el turno, a partir de las 19.00 horas, es para el XI Concurso de repostería casera. Hora y media más tarde se procederá al reparto del bollo, para luego dar paso con los grupos D’Cano y Dúo K’libre, que prometen alargar la noche hasta que el cuerpo aguante. El domingo, día grande de las fiestas, tocará madrugar para realizar la ruta a caballo del prao de la fiesta, que arranca a las 10.30 horas. Cuando finalice, a las 13.00 horas, se realizará una misa solemne acompañada por Daniel Valdés y Andresín de Insierto, gaita y tambor. Tras la subasta del ramo, arrancará la sesión vermú a cargo del grupo Ideas, que servirá para abrir boca para la comida de hermandad que se hará a las 15.00 horas. El motor será el gran protagonista en las fiestas de Solís. Ayer "Idea" y "Costa Norte" hicieron las delicias de los presentes durante la gran verbena, pero hoy, a las 10.30 horas, arranca el campeonato de España y Asturias de Quadcross, cuyas mangas oficiales se celebrarán a las 14.30 horas. Los ganadores no tendrán que ir muy lejos para celebrar su victoria, ya que a las 23.30 horas comienza la verbena con el Grupo Las Xanas y Dúo Sensación. Mañana la Banda de Gaitas de Corvera será la encargada de poner el hilo musical a las 13.30 horas, mientras que a las 14.00 horas empezará la gran corderada.