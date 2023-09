2-2: El Avilés arranca el año con un empate en casa

El Avilés no dejó el mejor sabor de boca en su puesta de largo esta temporada. Más allá del resultado, un empate ante un conjunto recién ascendido, el Deportivo Fabril, las sensaciones de los blanquiazules no fueron buenas, que sufrieron horrores para frenar los contragolpes gallegos. Además, los de Emilio Cañedo vieron como al final de la primera parte Edu Cortina, una de las piezas claves del equipo, se marchó lesionado, sin poder apoyar el pie. Lo mejor: que Davo e Iván Serrano prometen dar mucho que hablar este año.

El Avilés empezó como terminó el año pasado, mandando con la pelota. Los de Emilio Cañedo construían sus ataques desde atrás, con paciencia, intentando desarbolar el muro defensivo gallego. Pero a pesar de tener el balón, el Deportivo Fabril arrancó el duelo con una marcha más, amenazando el área de Álvaro Fernández. Los coruñeses tuvieron un par de acercamientos peligrosos, uno de ellos un gran gol anulado a Martín, que con un precioso disparo sorprendió al meta madrileño. Pero llegado el minuto 15 Jorge se encargó de cambiar la dinámica del encuentro. El centrocampista, uno de los mejores en la primera parte, empezó a atreverse y, soltándose de labores defensivas, tuvo dos ocasiones que bien pudieron acabar en gol, pero Ríos, guardameta visitante, estuvo muy acertado. La gran labor del portero deportivista no estuvo acompañada por el trabajo de su defensa. En el minuto 22 Pablo Espina colgó un córner que, para incredulidad de los blanquiazules, llegó sin problemas al segundo palo, donde Alorda, sin marca, pudo rematar sin problemas con el interior. El mallorquín, único extremo en plantilla que sigue desde la temporada pasada, inauguró así la cuenta goleadora del Avilés este año. El gol dió alas al Avilés y, especialmente, a Alorda. El mallorquín condujo al poco otro contragolpe muy peligroso, pero, tras su centro al área, Davo Fernández y Espina no se entendieron a la hora de rematar, lo que provocó que la ocasión se quedase en nada. Estaba volando el Avilés, que solo pensaba en meter el segundo gol para sentenciar el encuentro, hasta que llegó una noticia pésima para el equipo. En el 38 Cortina se fue al solo tras recibir un golpe de un futbolista del Deportivo Fabril que lo tendido en el suelo. El ovetense se tuvo que ir cojeando del terreno de juego, y la sensación que dejó es que la lesión reviste gravedad. Ese jarro de agua fría trastocó toda la mentalidad del Avilés. El ambiente del campo cambió, y de eso se aprovechó el Fabril. Diego provocó un error en Trabanco para asistir a Jairo, que batió sin problemas a Álvaro Fernández. El golpe, en menos de diez minutos, fue doble. Y nada más empezar la segunda parte llegó el hat-trick de mazazos. A los 50 segundos de salir de vestuarios, Mati Castillo remató un gran centro, poniendo a su equipo por delante y dejando al Avilés al borde del KO. Tras un espectacular arranque, los de Emilio Cañedo habían recibido tres crochés que le dejaron temblando. Estaba el Deportivo Fabril llevando la batuta, creando peligro y siendo el dominador del encuentro, hasta que Davo Fernández dijo basta. El mierense arrancó la moto y en una jugada personal, comenzó un eslalón que solo pudieron frenar tirándole al suelo. Nueva jugada maradoniana del extremo, que ya dejó una acción así en el último encuentro de pretemporada ante el Bilbao Athletic. Natalio se encargó de anotar la pena máxima, dando un rayo de esperanza a la afición, deseosa de hacerse con los tres puntos. Pero el rayo se quedó en eso, en una mera luz. Más allá de varios fogonazos de Miguel Sierra, que sigue dejando pruebas de la calidad que atesora, el Avilés tuvo que estar más pendiente de los contragolpes del Deportivo Fabril, canalizados sobre todo por Kevin y desmontados por un inmenso Iván Serrano, que de buscar el tanto de la victoria. Estreno agridulce de temporada, que deja una gran duda. ¿Quién hace ahora de Cortina?