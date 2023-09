Uno de los festivales más antiguos del calendario musical de la comarca es el Rockvera. La fiesta empezó ayer pasada la una del mediodía. Los "Tribute Against the Machine" fueron los encargados de encender la marcha y de hacerlo dentro del Llar de Las Vegas. Ellos, en círculo, y todo el personal dispuesto en torno a la banda para conocer y disfrutar de las versiones que los avilesinos hacen desde hace tiempo de la banda norteamericana "Rage Against the Machine". Mientras tanto, las barras colocadas fuera, en la calle Compañía Asturiana de Comedia, comenzaban a hervir. El rock con toques punkis y raperos, lo demostraron los avilesinos, no es sólo para horas nocturnas. Por la tarde, en el parque estaba previsto que la fiesta continuase. En la imagen superior, un momento de la actuación de la banda tributo a "RATM".