"El culmen científico es una terapia efectiva para el paciente"

La asturiana Olaya de Dios es licenciada en Biología por la Universidad de Oviedo. Al finalizar, cursó un máster de Nutrición y Dietética en la Universidad de Cádiz después del cual pudo ponerse en contacto con la doctora Carmen Garcés, quien recibirá próximamente el premio "Jamón Plata Negra" que otorga la Fundación Grande Covián. De Dios estuvo trabajando en el laboratorio de la doctora, dedicándose a investigar sobre asuntos relacionados con la obesidad, una de las graves enfermedades del siglo XXI. Fue en este laboratorio donde descubrió nuevos intereses y comenzó a trabajar en el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid. Actualmente se encuentra realizando estudios acerca del cáncer de cerebro, gracias a una beca de postdoctorado.

–¿Qué le llevó a interesarse por el mundo de la investigación científica?

–Ya desde que era pequeña he tenido curiosidad por saber cómo funciona el cuerpo humano. Siempre me ha llamado la atención solucionar problemas y arrojar un poco de luz sobre algunas enfermedades como el cáncer o la obesidad. Me gusta intentar ayudar.

–¿Hay alguna rama de la Ciencia que le atraiga más que otras?

–Lo bueno es que hay muchas ramas y es un campo muy abierto que, aun así, permite la especialización. Yo empecé teniendo claro que quería dedicarme a la nutrición y cuando se me ofreció la oportunidad de trabajar con la doctora Garcés para hacer mi tesis doctoral me hizo mucha ilusión. Fue justo ahí cuando me di cuenta de que me llamaba la atención la parte de informática y de los análisis de secuenciación. Si investigar te gusta de verdad, puedes ir evolucionando, cambiando de ámbito y uniendo ramas antiguas con otras actuales.

–Ahora está llevando a cabo una investigación sobre el cáncer de cerebro, ¿en qué consiste?

–En el laboratorio estamos manejando dos vías de investigación. Una consiste en probar y validar ciertos tratamientos en ratones para descubrir si se produce alguna mejoría en su curva de vida; así vemos si el tratamiento se puede implantar en humanos. La otra línea de investigación se centra directamente en los humanos y consiste en estudiar la zona de la periferia del glioblastoma (lo que denominaríamos tumor) para entender qué es lo que ocurre y ver si podemos encontrar algún tratamiento que pueda ayudar a frenar su evolución negativa.

–¿Se han conseguido avances?

–El cáncer de cerebro es uno de los más mortales a día de hoy. Es muy agresivo y, aunque los médicos sean capaces de extirparlo, el 99% de los pacientes terminan recayendo. El laboratorio del Instituto de Salud Carlos III es uno de los que están innovando dedicándose a investigar esto, porque sobre lo que es el tumor en sí, se llevan a cabo muchos estudios, pero lo de alrededor ha sido siempre menos investigado. Estamos avanzando y espero que sigamos así de bien, porque nos quedan dos años de beca. Ahora hemos desarrollado un panel que nos está ayudando a entender mejor la caracterización del tumor.

–¿Cómo es investigar en España haciendo un doctorado o un postgrado?

–Aunque considero que la situación ha ido a mejor con los años, falta mucho por hacer, sobre todo a nivel predoctoral, ya que las condiciones son muy precarias. Empezamos a investigar a los veinticuatro o veinticinco año para terminar a los treinta sin apenas mejorías en el sueldo. Somos mileuristas y, además, conseguir una beca de doctorado para seguir trabajando es muy complicado, porque hay mucha competencia. He de reconocer que las becas postdoctorales son bastante mejores, pero hay otro problema: normalmente se nos suele exigir hacer una estancia en un país extranjero, y para eso tenemos que dejar nuestra vida en España. Las estancias duran unos dos años y las condiciones suelen ser mucho mejores, así que muchos de esos buenos investigadores deciden no volver a España, donde las condiciones son peores.

–A parte de los salarios, ¿en qué debería mejorar la investigación científica en España?

–Otro factor importante son las cantidades que se invierten. No diré que los recursos son mínimos, pero sí muy reducidos; lo que nosotros hacemos en España, en el extranjero se consigue en pocos meses porque tienen mejores condiciones, por eso creo que vamos con retraso. Lo que faltan son medios, porque nuestra educación es muy buena. También nos haría falta recibir más motivación, sobre todo a las personas en etapa predoctoral; lo nuestro es una vocación, pero hay gente que deja de querer dedicarse a la investigación porque es difícil conseguir una beca y, además, los bajos salarios de un becario, ahuyentan.

–La doctora Carmen Garcés ha sido la elegida para recibir el premio "Jamón Plata Negra -Grande Covián" de este año. Usted la conoce porque le tutorizó su tesis doctoral.

–Conocí a la Doctora Garcés cuando acabé la carrera y me pusieron en contacto con ella porque su laboratorio se centraba en el tema de la obesidad, que era sobre lo que a mí más me interesaba estudiar en el mundo por aquel entonces. Después de que me hiciera una entrevista, empecé a trabajar con ella como ayudante de investigación y tutorizó mi tesis durante cinco años, así que puedo decir que me inicié con ella en el mundo de la investigación y que hemos hecho muchas publicaciones juntas.

–¿Siguen manteniendo relación?

–Seguimos teniendo una relación bastante estrecha y cuando me dijeron que yo podría participar en la entrega del premio de la Fundación Grande Covián y dedicarle a la doctora unas palabras, me quedé encantada. Me tuve que ir de su laboratorio para conseguir becas, porque te obligan a cambiar de localización, pero nuestra relación siempre ha sido muy buena. Las oportunidades que Garcés me dio a nivel laboral fueron maravillosas y no puedo decir nada malo. Una de las cosas buenas de investigar es que conoces a personas que te pueden guiar y llegar a marcar.

–¿Qué valores le transmitió la doctora Garcés?

–Sobre todo la honestidad científica; ello lo tiene clarísimo y siempre nos lo ha dicho. Ella es una enamorada de la Ciencia y nos ha transmitido su ilusión a todos los que trabajamos en algún momento en su laboratorio.

–Parece que las tasas de obesidad en España son unas de las más altas en Europa. ¿Cómo pueden los estudios de nutrición ayudar a mejorar la situación?

–Yo he hablado mucho de esto con la doctora, porque mi tesis era en edad pediátrica, con niños puberales y prepuberales. Estas edades son clave para las consecuencias de la obesidad en personas adultas; lo importante es tratar de concienciar y se conscientes de lo que les ocurre a esos niños, para evitar que en el futuro tengan obesidad o patologías asociadas a la enfermedad. Si bien la genética también es un factor crucial en algunos casos, es importante focalizar la atención en evitar los problemas, y no centrarla únicamente en los problemas ya desarrollados.

–¿Una meta profesional que aún no haya cumplido?

–Me gustaría poder encontrar un tratamiento que consiga ayudar a los pacientes, un tratamiento efectivo. Este sería el culmen de cualquier científico. Si no lo consiguiese, me gustaría por lo menos poder vivir de esto y arrojar un poco de luz en los procesos de investigación.