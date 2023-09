Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, se mostró muy enfadado tras el empate de su equipo ante el Deportivo Fabril por dos tantos a dos.

Conclusiones del partido. "Las conclusiones son claras. Hemos hecho una muy buena primera parte, a pesar del regalo que hicimos, y una segunda mitad de esperpento. Fueron los peores 45 minutos desde que nos hicimos cargo de este equipo. La segunda parte es infumable".

¿Qué paso en la segunda mitad?. "Faltó responsabilidad con el estilo. Tenemos, como técnicos, la responsabilidad de entrenarlos y los jugadores de llevarlos a cabo. No puedes generar ocho ocasiones y no aprovecharlas. Así le das oxígeno a un muerto. Es inviable. Tenemos que responsabilizarnos todos, es algo que llevamos arrastrando bastante tiempo".

Problemas con la estructura. "Tenemos una estructura que respetar durante los noventa minutos. En ningún momento la respetamos durante la segunda mitad. Atacamos con más corazón que cabeza y, a pesar de ello, tuvimos ocasiones claras, pero no es nuestro juego ni mucho menos. Hubo muchísimas transiciones del equipo rival y es consecuencia de que algo se está haciendo mal".

La lesión de Cortina cambió el partido. "La responsabilidad conlleva todo. Tenemos que adaptarnos a las situaciones cambiantes. Si cada vez que un jugador se lesione nos desconectamos así mal vamos".

El Avilés pierde dos puntos. "Más allá de los puntos, podíamos ir al descanso con un resultado bastante favorable. El Deportivo Fabril nos hizo mucho daño con transiciones. Estoy enfadado por las sensaciones que hemos dejado. El único objetivo que tiene que tener la plantilla es ganar cada partido".

Las actuaciones de Iván Serrano o Davo Fernández. "Las actuaciones individuales no me importan nada. Me importa que el colectivo se muestre reconocible".

Los problemas con el gol. "Hemos tenido una frecuencia altísima de ocasiones, de acercamientos con peligro, pero las acabamos como alevines".

Sustituto para Cortina. "Lo de Cortina es un gran contratiempo. Para nosotros es un futbolista importante. Teniendo en cuenta que no tenemos a Mecerreyes confiamos en que otros compañeros puedan sustituirle".

El Racing Villabés, próximo rival del Avilés. "Lo he visto en directo. Son muy agresivos en defensa, muy compactos, y entienden muy bien el futbol de contrataque, que fue lo que vimos hoy ante el Deportivo Fabril".

El campo, en mal estado. "A día de hoy el campo es el futbolista número 12 del rival"