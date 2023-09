"La investigación en nutrición requiere de más visibilidad dadas las tasas de obesidad"

La doctora Carmen Garcés es la persona seleccionada este año para recibir el próximo día 25 el premio "Jamón Plata Negra", que otorga la fundación con nombre de uno de los investigadores más importantes de España en el ámbito de la nutrición, Grande Covián. La doctora Garcés, vinculada a la Fundación Jiménez Díaz como bioquímica, tuvo la oportunidad de conocerle en la Universidad de Zaragoza, donde ella misma realizó su tesis doctoral. Junto a su marido, el profesor Manuel de Oya, llevó a cabo la investigación "Las cuatro provincias", mediante la cual pudieron estudiar factores desencadenantes de obesidad en personas en edad infantil.

–¿Es habitual recibir reconocimiento por su dedicación a este ámbito de la nutrición?

–La verdad es que no mucho. El campo de la nutrición no está muy bien reconocido en España, por eso me parece que la Fundación Grande Covián tiene una labor encomiable apoyando los estudios de nutrición con estos reconocimientos. Además, tienen una labor fundamental, que es reconocer el trabajo de Grande Covián, uno de los mejores investigadores en nutrición que hemos tenido en el país.

–¿Qué ha significado para usted la figura del doctor Grande Covián?

–En el departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de Zaragoza coincidí con el profesor Grande Covián mientras yo trabajaba en mi tesis. Le conocí como profesor emérito y él presidió el tribunal de mi tesis doctoral. Era una gran persona y un muy buen científico.

–¿Por qué decidió especializarse en el campo de la nutrición?

–En mi tesis doctoral estuve estudiando las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, es decir, relacionados con el metabolismo de los niveles de colesterol. Después me marché a hacer una estancia en Estados Unidos y a la vuelta me incorporé a la Fundación Jiménez Díaz para trabajar con mi marido, el profesor Manuel de Oya que, en realidad, es quien ideó el estudio "Las cuatro provincias", a través del cual estudiamos los condicionantes de la obesidad infantil. El alma de este estudio fue Manuel de Oya.

–¿Cómo surgió la idea de iniciarlo?

–Vimos que en España existía diferente incidencia de la enfermedad cardiovascular en el adulto, ya que dependiendo de la región española había distintas tasas de mortalidad. La hipótesis de mi marido era que probablemente los factores de riesgo en estas primeras etapas de la vida estaban condicionando que en el futuro se ocasionase la enfermedad cardiovascular. De esta forma decidimos hacer un trabajo epidemiológico que consistió en ir a colegios de distintas provincias que escogimos por tener las tasas más desiguales en cuanto a incidencia de la enfermedad. Estudiamos la dieta de los niños, los niveles de lípidos, cogimos información sobre el peso… vimos que los niños de las provincias con tasas de enfermedad cardiovascular mayores tenían unos índices de masa corporal más altos. En ese momento empezamos a estudiar todos los factores que podrían estar condicionando esa obesidad.

–¿Cuáles fueron los factores decisivos que encontraron?

–Por ejemplo, vimos que las bebidas carbonatadas en los niños predisponen a que tengan sobrepeso u obesidad. También hay determinantes genéticos e influencias hormonales importantes. Son varios factores.

–¿Cuál era el objetivo de la investigación?

–Queríamos favorecer el entendimiento de las razones por las que aparece la obesidad en la edad adulta, con el fin de poder evitarla. Varios artículos de los que publicamos han demostrado que existe una interacción entre la dieta y los factores genéticos a la hora de determinar la posibilidad de padecer obesidad.

–Según la OMS, España es el cuarto país europeo con mayor tasa de obesidad infantil y, además, el 16% de las personas mayores de 18 años tiene obesidad. ¿Qué opina de esta realidad?

–Me parece que estas tasas están aumentando de manera alarmante. Me parece un problema importantísimo de salud pública. Creo que también está relacionado con que nuestra sociedad se está volviendo más sedentaria; jóvenes y adultos pasan demasiado tiempo delante de pantallas. Creo que este ha sido un gran cambio en nuestro país, porque los niños ya no juegan tanto al aire libre, sino que dedican más tiempo a estar delante de un móvil u ordenador. Otra de las causas de estas cifras tan altas de obesidad es que el tipo de comida que ahora tomamos es una comida mucho mas prefabricada, muy diferente a la que, quizás, se preparaba en nuestras casas hace muchos años, que era una comida más sana que favorecía menos la obesidad por su propia composición.

–Desde que iniciaron la investigación "Las cuatro provincias" en 1996, ¿ha cambiado mucho la situación y predisposición a enfermedades cardiovasculares?

–Muchísimo. Entre 2006 y 2008 volvimos a localizar a los niños con los que habíamos hecho el estudio entre 1996 y 1998, para descubrir que, efectivamente, la probabilidad de que esos mismos niños fuesen obesos en el futuro había aumentado.

–¿Se le da la importancia suficiente a este tipo de estudios a nivel de financiación?

–La verdad es que para "Las cuatro provincias" contamos con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III y con financiación privada por parte de cada una de las provincias donde realizamos el estudio, que fueron Madrid, Cádiz, Ourense y Murcia. Más a nivel general, opino que la nutrición y sus investigaciones necesitan tener más visibilidad; necesitamos estudios actuales, también más altos, dado que las tasas de obesidad cada vez son más altas.

–Después de casi toda una vida dedicada a la investigación, ¿qué diría que se necesita para poder dedicarse a ello?

–Lo más importante es la vocación. Estabilizar a las personas que se dedican a esto, proporcionarles un sueldo digno… El sistema en España no favorece que los investigadores tengan unos puestos de trabajo dignos. En cuanto a las características que debe tener el investigador, la más importante es la honestidad científica, el rigor, no transmitir ideas que no estén basadas en la evidencia de forma sólida es siempre lo fundamental a tener en cuenta.