El surf, reclamo estival en Salinas

El paisaje de la playa de Salinas durante todo este verano ha estado marcado por una imagen repetida a todas horas. Daba igual que hiciese un calor abrasador o uno de esos días que apetece más tomarse un café que meterse en el agua. El arenal castrillonense ha estado repleto de surfistas que, llamados por las olas de estas aguas, se acercan a la localidad para practicar su deporte favorito. Pero no solo eso. Muchos valientes aprovechan sus días de vacaciones para dar sus primeros pasos sobre una tabla y probar suerte en el surf. Las escuelas de surf de la zona se llenan de niños, y no tan niños, que no solo quieren tomar el sol, sino practicar deporte durante sus días de descanso. "Estamos que no paramos, ya nos ves", reconoce Lucas García, dueño de la escuela de surf que lleva su mismo nombre. Durante todo el verano casi no ha tenido un hueco libre, ya que sus instalaciones se llenan de gente que quiere disfrutar del surf. "Nosotros tenemos a varios monitores y vamos repartiendo a la gente según su nivel.

Las clases suelen de ser de algo más de hora y media", explica. Para calibrar el nivel de cada alumno, el primer día realizan una prueba para ver sus aptitudes y, a partir de ese momento, es cuando la persona ingresa en uno u otro grupo. Pero el ambiente es muy diferente al de una clase corriente. "Los chavales ven que esto es otra historia. No es una clase de matemáticas o de inglés, hay un rollo diferente", explica García, quien cuenta que, con el paso de los años, muchos de los participantes van creando grupos de amigos con los que se ponen de acuerdo para coincidir sobre la tabla. "Aquí hay críos que llevan viniendo cuatro o cinco años. Al final, de verse, van creando un vínculo. Muchos llegan y me dicen ‘Oye, Lucas, este año que días viene fulanito, que quiero ir con él’. Es mucho más que deporte", asegura.

Adrián Pérez da fe de ello. "Me encanta pasar las vacaciones aquí, con la tabla", apunta el niño, de ocho años, cuando apenas acaba de salir de casa. El madrileño, un fiel de la escuela, explica porqué ama hacer surf en verano. "Es una forma de desconectar. No quiero que mis vacaciones sean solo estar tirado en la playa. Esto es algo especial, que me carga las pilas", señala. Coincide con sus palabras Clara Maldonado, otra de las participantes en los cursos. "Es algo diferente. Yo luego voy a clase y presumo con mis amigas", indica la valenciana, que a pesar de ser una principiante ya apunta maneras surfeando las olas.

"No llevo mucho, pero los profesores me dicen que se me da bastante bien. Estoy muy contenta con la experiencia", afirma. Por su parte, Javier López es la prueba de que las clases de surf son para todo el público. No es el mejor sobre la tabla, pero lo pelea como el que más. "Se me está complicando un poquito, pero vamos mejorando. Ya no me caigo tanto", bromea el madrileño. López se ha apuntado a la escuela junto a sus hijos, para así hacer deporte y reforzar los lazos familiares. "¿Por qué no probar? Vi a mis dos hijos pasárselo tan bien que decidí meterme al agua y aquí me tienes", confiesa. Aunque reconoce que pasa más tiempo intentado subir a la tabla que sobre ella, recomienda la experiencia. "Es algo diferente para hacer con tus hijos. Ellos lo agradecen, porque ven que estás ahí, y para mí no es un esfuerzo extra", señala.

A pesar de este entusiasmo, Lucas García nota que el soufflé de Salinas está empezando a bajar. "Al final es algo normal. Todo sube, la gasolina, la comida, la luz... el que tenía dinero para venir un mes a la playa, ahora solo puede quince días. El que venía dos semanas, ahora intenta ajustar lo máximo posible", confiesa el surfista, que cree que este año no ha habido el mismo número de turistas que otros veranos. "A nivel personal nosotros estamos contentos, pero en la playa se nota que no es lo mismo", sentencia. Aún así, Salinas, una vez más, sigue siendo la gran joya del surf en Asturias.