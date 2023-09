Avilés apuntala su potencia turística con casi 2.000 viajeros más en la Oficina de Turismo

Verano de doble récord en la ciudad. Una paseo hacia El Parche, en las horas centrales del día, por la calle La Ferrería o La Fruta, permite intuir la ocupación de Avilés este verano. De lunes a domingo, más allá de los festivos y de los períodos de mayor intensidad turística, la ciudad ha estado hasta la bandera. Lo dicen los hoteleros, los hosteleros y, ahora también los datos de visitantes en la Oficina de Turismo, donde tanto vecinos como foráneos acuden en busca de información para moverse por la ciudad o para profundizar en cuestiones sobre Avilés.

Muchas cámaras de móviles disparando por cada esquina, que no paran de fotografiar los rincones más emblemáticos de la villa, comercios con una actividad inusitada respecto a otros momentos del año y terrazas animadas, con reservas en espera para los almuerzos de las jornadas centrales del verano, son solo algunos ejemplos del "boom" turístico de avilesino y de la marca local que ha comenzado a calar: "Avilés está de moda". Su alcaldesa, Mariví Monteserín, utiliza el término de "ciudad resultona".

Ejemplo de ello es el incremento de un 11% en la estadística estival (de junio a agosto) de la Oficina de Turismo, con respecto al año pasado. Y el mes recién finalizado ha vuelto a registrar mejores marcas que el año anterior, con casi un millar más de personas que pasaron por sus instalaciones para realizar alguna consulta. En 2022 fueron 8.520 personas y este pasado mes estuvieron en la oficina de la calle Ruiz Gómez 9.511 personas. La cifra más abultada se corresponde con el turista nacional (7.850 usuarios presenciales) frente a los internacionales (1.105), que son, no obstante, un 39%, que el año pasado. El turismo interior, los asturianos, fueron 108, frente a los 120 de las mismas fechas del ejercicio anterior mientras que de Avilés y comarca se acercaron 443 personas.

Julio fue un mes más flojo en la presencia de visitantes de otras comunidades autónomas (4.584) y de otros países (804) pero creció un 159% respecto a 2022 la presencia de asturianos de turismo por Avilés: fueron 174 frente a los 67 registrados en las mismas fechas del pasado ejercicio. Eso sí, los turistas abarrotan cualquier rincón. Este verano del "boom" turístico también ha requerido de personal, pues la ocupación hotelera rozó, por momentos, el 90%. Ya en el mes de junio se atisbaba lo que se confirmaría después.

El incremento de las consultas presenciales en la Oficina de Turismo aumentó un 18,70% con respecto al mismo mes del año anterior. En ese caso fueron mayoría las personas procedentes de otras comunidades autónomas (1.276), seguidas de las llegadas de otros países (515). Se Avilés y su comarca se acercaron 319 usuarios de este servicio local de información mientras los procedentes de otros concejos asturianos fueron 40.

En los tres meses de verano, la comunidad que más turistas trajo a Avilés fue Madrid (3.524), seguida de Andalucía (1.700), Cataluña (1.535), Comunidad Valenciana (1.324) y Castilla y León (1.146). Por debajo del millar se quedaron Castilla La Mancha (890), País Vasco (831) y Aragón (672). En la nómina de los internacionales que visitan la ciudad, encabezan el ranking los franceses (731), a bastante distancia de italianos (332), alemanes (252), británicos (129) y portugueses (113). Los holandeses fueron 108; los estadounidenses, 88 mientras que los argentinos sumaron 82 personas más a la estadística de la temporada estival en Avilés.

En conjunto, hasta el pasado 31 de agosto pasaron por la oficina de información turística, 17.772 personas, frente a las 15.932 del año anterior. La tipología del cliente es familiar o de pareja, de todas las edades. "Viene gente joven, de edad mediana y avanzada. Es difícil que vengan personas solas, los hay pero menos. Hay de todo, aparecen indios, japoneses, coreanos, de Singapur", comentan en un céntrico hotel de la ciudad.

Cada vez más turistas nacionales se alejan de los destinos de sol y playa tradicionales y prefieren pasar sus vacaciones en la costa norte del país, donde las temperaturas son más suaves y dan un ligero respiro entre tanta ola de calor. En ese contexto, Avilés ha sido en los últimos años una "joya", dicen, redescubierta para muchos, porque conforma junto con Oviedo y Gijón el llamado "triángulo redondo" de Asturias, al sumar tres destinos de reuniones complementarios, a menos de 20 minutos entre sí.

Solo en 2022, el número de turistas nacionales que pasaron por la ciudad fue de fue de 121.041 , lo que supone un crecimiento del 30,2% respecto a 2021. Por su parte, los visitantes de origen internacional fueron el año pasado 16.664, lo que representa un incremento del 18,6%.

Un itinerario de un día en Avilés, por ejemplo, permite visitar la plaza del Carbayedo, el parque Ferrera, la calle Galiana, San Francisco, El Parche, la calle de la Cámara, la plaza de Hermanos Orbón, las casas de indianos, el parque del Muelle, el Centro Niemeyer y el teatro Palacio Valdés. Visitar de forma tranquila su coqueto casco histórico es una de las actividades favoritas del turista.

El "triángulo complementario" también para el turismo de reuniones con Oviedo y Gijón

Las calles de Avilés durante el periodo estival han presenciado un constante trasiego de vecinos y, sobre todo, de turistas. La villa ha experimentado un aumento de visitas respecto a 2022, en especial de viajeros internacionales. Es el caso de Adam Kerin, estadounidense de 29 años que se encuentra de paso por Avilés, donde decidió parar ayer en su camino desde Vigo hasta Bilbao, donde tomará un avión destino a Barcelona. "Siempre me ha atraído España, pero especialmente el norte. Quería recorrer el país y qué mejor que conocer la costa en coche", explicó Kerin, quien hoy partirá hacia Cantabria, no sin antes parar en Ribadesella. "Mucha gente me ha comentado estos que no me vaya sin tomar una sidra allí", comentó.

El turismo nacional, en cambio, ha sido la base de un gran verano para hoteles y hosteleros. "Venimos huyendo del calor. Teníamos ganas de conocer Asturias y ha sido la excusa perfecta", aseguró el sevillano Sergio Puerta, quien junto a su pareja Inés Romero, caminaban por la calle de la Fruta acompañados de "Balú", su pinscher de 4 años. "Llegamos el viernes y nos vamos mañana, se nos ha hecho cortísimo. No tenemos duda de que volveremos el próximo verano más tiempo", enfatizó Romero. También por el casco histórico se encontraban Julene Mendia e Irene Lizarralde, navarra de 25 años y alavesa 27, respectivamente.

"Tenemos muchos amigos en Asturias, de la carrera y del trabajo, pero apenas habíamos venido un par de veces. Una amiga de la facultad, que es de Oviedo, trabajó un tiempo en Avilés y nos dijo que pasásemos al menos un día aquí, que era muy desconocido, y no mentía", explicaron.