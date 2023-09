La decisión más difícil en la carrera de Carlos Fernández

"Ahora mismo no llego a todo al nivel que me gustaría. Antes de no llegar a todo y hacer las cosas a medias, prefiero dar un paso al lado". Carlos Fernández, director deportivo y entrenador del Judo Avilés, ha tenido que tomar una decisión muy difícil para él. Tras 23 años al frente del club, al que considera "un hijo", llega el momento de separar, aunque sea un poco, los caminos. El avilesino se presentó a las pasadas elecciones en la lista del PP de Avilés. Las urnas dictaminaron sentencia y ahora el judoka es concejal del Ayuntamiento, por lo que las horas no le dan para cumplir como quiere en sus dos facetas. El judo se quedará a un lado.

"Hay que escuchar las emociones que te dice el cuerpo. Uno ya nota que está saturado de la alta competición. Siempre dije que nadie me iba a ganar en motivación, y ahora creo que ya me superan", reconoce Fernández, que cree que el paso que ha dado es algo "sincero" consigo mismo. Eso sí, lo único que abandona es el cargo de entrenador. "Ahora me toca reinventarme y aprovechar para trabajar más en la cantera y la dirección técnica", explica el avilesino, que ha dejado su puesto como técnico a Raquel Suárez, que lleva unas semanas ejerciendo, para así no tener la exigencia que ha tenido durante todos estos años. Fernández lleva una vida entera dentro del mundo del judo. Según cuenta, empezó a los 16 años y ahora está cerca de llegar a que su DNI marque el medio siglo. "Son muchos años. He estado en Juegos Olímpicos, campeonatos de Europa, de España…", recuerda el judoka, que tiene claro cuál ha sido su mejor momento con un judogi puesto. "A nivel deportivo es la medalla de bronce en los Juegos de Atenas. Fue mi momento máximo. Pero si me tengo que quedar con algo es con la sonrisa de los chavales que han pasado por el club. Ver los niños que entran al tatami y vencen sus complejos y miedos es lo más grande que hay", asegura. Eso sí, este no es un adiós definitivo. "Es un hasta luego. El Judo Avilés es mi hijo, y a un hijo nunca se le abandona. Voy a seguir apoyando al club en todo, pero ahora estaré con él desde otra faceta. Ahora seguiré llevando la cantera", señala Fernández, que deja el club en las mejores manos posibles. "Raquel es una persona que tenía en el radar. Ya la conocía de cuando competía. Tiene el hambre y el carácter que yo buscaba", apunta el avilesino, que seguirá, ahora desde la distancia, todo lo que ocurra desde el Judo Avilés. Porque tras una vida en el club, por mucho que la política se interponga, Fernández es judoka de los pies a la cabeza.