El Avilés Femenino quiere el ascenso

El Avilés Femenino no se esconde. "Queremos el ascenso", reconocen cuando se les pregunta por el objetivo de esta temporada. Las blanquiazules, que la pasada campaña terminaron terceras, afrontan el próximo sábado de un reto que promete ser apasionante. Tras un verano en el que han llegado seis caras nuevas, el equipo dirigido por Pedro Arboleya quiere abandonar Primera Nacional y, a final de año, ir al parque del Muelle a celebrar lo que sería un logro histórico. "Si ascendemos, nos tatuamos la fecha", prometen Carmen Peñalver, Alba Fernández y Daniela González, tres de los pilares del equipo.

"La pretemporada ha sido un poco dura, pero nos hemos adaptado bastante bien a la nueva temporada", señala Peñalver, motivada por la nueva campaña que está a punto de comenzar. "Hemos competido contra equipos superiores y no se nos ha dado nada mal. El último torneo de verano que disputamos lo ganamos, por lo que la cosa no puede ir mejor", indica Alba, que cree que la pretemporada que han realizado puede ser clave para conseguir su gran objetivo. Como recuerda Daniela, el año pasado el primer mes fue desastroso, cosechando cinco derrotas, lo que acabo condenando sus opciones de promoción. "Aquí solo asciende el primero, lo que hace muy complicado conseguirlo. No te puedes despistar en ningún partido porque cualquier fallo te descuadra todo", explica la capitana, que no quiere tener ni el más mínimo fallo para que así todo vaya rodado desde el principio.

Este año el Avilés ha vuelto a apostar fuerte por su equipo femenino y muestra de ello son las seis incorporaciones que ha hecho durante el mercado invernal. "Hemos mantenido el bloque principal, con catorce jugadoras de la pasada temporada", analiza Pedro Arboleya, técnico del equipo, que cree que este año han sabido "detectar las necesidades que teníamos, para que así las nuevas encajen en las condiciones que queríamos". "Todas las que han venido tienen mucha calidad, van a poner las cosas complicadas a las que se mantienen", asegura el entrenador. Las jugadoras dan fe de ello. "Esperemos que no nos quiten el puesto", bromean, aunque destacan que ahora la competitividad dentro del equipo va a subir. "Así presta más venir a entrenar, porque está todo mucho más reñido. Desde el principio están aportando mucho", coinciden. Además, las blanquiazules agradecen el impulso que están dando desde el club al cuadro femenino. "Motiva ver que tienes una estructura detrás que apuesta por el femenino. Para nosotras es un gran apoyo y marca la diferencia respecto a otros equipos", afirma Daniela. Las tres se muestran muy esperanzadas con que, poco a poco, "el fútbol femenino empieza a florecer".

Su primer rival en esta nueva temporada será el Sporting B, conjunto que acaban de vencer en uno de sus últimos compromisos veraniegos, lo que hace que empiecen con más motivación si cabe. "Llegamos bien nivel de forma y de mentalidad. Tenemos muchas ganas de arranca y hacerlo de la mejor manera posible", apunta Peñalver, algo en lo que su entrenador quiere insistir. "El año pasado vimos que el primer mes de Liga nos condicionó. Este año las expectativas son altas, así que tenemos que competir desde el primer día", añade.

Tras discutir rápidamente sobre si teñirse el pelo de los colores del Avilés o hacer otro tipo de locura, Peñalver, Alba y Daniela pactan tatuarse la fecha de ese ansiado ascenso. "Esperemos que todo se de bien, que con el tatuaje tienes para otro reportaje", bromean. Ahora, a esperar hasta final de temporada para ver si el Avilés consigue ese ascenso y, como no puede ser de otra manera, para ver si ellas cumplen su promesa.