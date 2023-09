La defensa de Grueso alega por la vuelta del expediente a la Audiencia Provincial

La defensa de Natalio Grueso, exdirector del Centro Niemeyer condenado a ocho años de cárcel, planteará una queja sobre el proceso por el que la Audiencia Provincial ha resuelto desfavorablemente su recurso contra la orden de busca, captura e ingreso en la cárcel, cuando aún está pendiente que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se pronuncie sobre el recurso contra el primer auto de ingreso en prisión mientras se da respuesta a la solicitud de indulto.

Fuentes próximas a la representación legal del condenado, manifestaron su "sorpresa" por los últimos movimientos en este proceso: el ponente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial reclamó al TSJA el expediente sin que mediara ningún trámite procesal, para dictar la resolución por la que se inadmitía el recurso de súplica de la defensa del exdirector del Niemeyer donde pedían la suspensión de su encarcelamiento mientras se tramitaba una petición de indulto al Ministerio de Justicia.

En el entorno de Grueso ven posible que prospere esa petición de indulto y, por tanto, suspendan la ejecución de la condena. La Audiencia Provincial ya había indicado en autos previos que el hecho de que esté solicitado el indulto no implica que se tenga que suspender la condena. A todo ello se suma ahora el hecho de que Natalio Grueso está fugado. Su defensa explicó en su momento que no se encontraba huido, solo que no había recibido la notificación para ingresar en la cárcel.

Puestos en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para conocer el porqué de los últimos movimientos, la representación legal del condenado detalló que lo que se ha de resolver ahora es un incidente de nulidad, que es un escrito que excepcionalmente plantean los legitimados para interesar la nulidad de actuaciones cuando una resolución haya puesto fin a un procedimiento o no sea susceptible de recurso.

Se consideran causas de un incidente de nulidad la vulneración de cualquier derecho fundamental de los implicados así como los defectos de forma en el procedimiento que hayan causado indefensión, siempre que no se haya podido hacer valer la denuncia en un momento anterior. Es este último supuesto el que expondrá ante el tribunal la defensa de Natalio Grueso, al entender que un órgano judicial impugnó su propia resolución anterior. No entienden, explican, por qué se dio ese paso, sin un letrado de la Administración para que diera entrada al documento. Consideran que ese tipo de trámites procesales requieren de otra manera de proceder.