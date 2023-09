Las familias logran el compromiso de realizar mediciones de amianto en el Marcelo Gago

La asociación de familias (AFA) del Marcelo Gago arrancó ayer el compromiso municipal de realizar mediciones de seguridad cada vez que se manipulen las placas de fibrocemento ubicadas en el tejado del centro escolar. El equipo directivo del colegio se ha mantenido en la misma línea. El Ayuntamiento "garantizó" que ese material de fibrocemento, en concreto, "no es peligroso" y el riesgo que tiene es "mínimo". "No genera polvos y es difícil que se propague, la ley no obliga a hacer mediciones, pero las haremos a mayores para garantizar la seguridad. Entendemos la preocupación de las familias, sus inquietudes son lógicas", señaló el concejal de Educación de Avilés, Juan Carlos Guerrero. Ambas partes, mantuvieron ayer una reunión en el edificio Fuero para analizar las inminentes obras, aún sin fecha, en el colegio. El encuentro contó con la participación de quince familias más dos representantes del AFA así como una técnica de Educación, el concejal del ramo y el arquitecto, no así personal de la empresa que ejecutará los trabajos.

Lo que no convenció a las familias del Marcelo Gago es que el Ayuntamiento "no cuente a estas alturas con un plan B en el caso de que surgiera cualquier incidente", es decir, en el caso de que las mediciones obtuvieran resultados positivos de amianto tras los análisis en las aulas y en las zonas exteriores del centro. "Trasladaremos esa petición al Principado", apuntó Guerrero al respecto. Las familias cuestionaron además "la falta de información" que han vivido durante todo el proceso –la obra estaba prevista para el período vacacional, sin embargo se retrasó por procedimientos administrativos y el suministro de materiales– y la "improvisación" municipal. El AFA confía en que de cara a futuro haya una mayor fluidez de información entre el área de Educación y las familias. "Pidieron disculpas y asumieron el error", señalaron las familias. Sobre este asunto, Guerrero se abrió a establecer, a partir de ahora, "un contacto permanente con las familias". Habrá mediciones en cada una de las seis ocasiones en las que está prevista la retirada del fibrocemento y siempre en horario no lectivo, en principio, los sábados y aún sin fecha definida para su comienzo. En cada sesión, según precisaron desde el AFA y corroboró el edil de Educación, habrá aspirados industriales y las ventanas serán protegidas para evitar posibles riesgos. Otra de las cuestiones que se barajó es el aplazamiento de los trabajos a Navidad, cuestión que el arquitecto descartó como "no viable", según expuso Guerrero.