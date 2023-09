Guram, ante su posible punto de inflexión

"Solo espero ganar". Guram habla claro. El georgiano, que cada vez se defiende mejor con el español, está ante su gran oportunidad. La lesión de Edu Cortina abre un hueco en la medular del Avilés y el pivote parte con opciones de hacerse con un sitio en el once. Él y Mecerreyes, ambos tocados para el duelo ante el Deportivo Fabril, tendrán que pelearse con el puesto, pero Guram tiene claro que quiere ser de la partida. "Si tengo la oportunidad voy a ser muy feliz jugando. Voy a darlo todo para ayudar al equipo", afirma con rotundidad.

"Tenemos ganas de jugar bien y entrar en la senda de la victoria, porque la afición espera un buen año", asegura Guram. El georgiano lamenta la imagen que se vio del conjunto blanquiazul el pasado domingo ante el Deportivo Fabril, encuentro en el que los avilesinos estuvieron a punto de caer derrotados ante los contragolpes de los gallegos. "Creo que ese partido fue una señal para mejorar. Hemos hecho una gran pretemporada, en los entrenamientos estamos rindiendo bien, pero el fútbol es así. Ahora queremos darle la vuelta a la situación", señala el centrocampista, que sufrió en sus propias carnes el enfado de Cañedo al acabar el encuentro, algo que también se pudo ver en la rueda de prensa posterior.

En los entrenamientos previos a arrancar la Liga, Guram sufrió unas molestias en los isquios, lo que le impidió saltar al terreno de juego ante el Deportivo Fabril para ayudar a sus compañeros. "Es una situación difícil. Estás sentando y no puedes con las ganas de saltar a campo. Ves un centro y das patadas al aire, como si lo fueses a rematar", bromea el georgiano. Ahora ya vuelve a estar disponible, y espera poder ayudar para que el equipo arranca con victoria lejos del Suárez Puerta. "Tenemos que hacer todo lo posible para ganar, porque el año pasado se vio que nos costó jugar fuera de casa", explica el blanquiazul, que el curso apenas contó con oportunidades ante el excelso nivel de Cortina.

Ahora, ante el Racing Villalbés, se le abre un hueco en el once de Cañedo. "Para mí es una oportunidad para disfrutar. Quiero dar todo para ayudar al equipo", afirma el centrocampista, que aún está pendiente de la decisión que pueda tomar su entrenador. Durante la pretemporada el entrenador ovetense dio bastantes minutos al georgiano, que mostró una imagen diferente a lo visto la temporada pasada. "He estado trabajando durante el verano, sobre todo la resistencia. Quiero encontrar mi mejor versión y contar con minutos. Creo que vuelto en un gran estado de forma", señala Guram, que la pasada campaña estuvo a la sombra del jugador que ahora apunta a sustituir.

Guram ha vivido en primera persona el cambio de paradigma que hay en Avilés con el conjunto blanquiazul. "El otro día me estaba cortando el pelo y el peluquero me comentaba lo ilusionada que está la gente con el equipo", recuerda el pivote. Prueba de ello es que se espera que unos cien aficionados acompañen al equipo en Villalba, gracias en parte al bus que ha fletado la peña "El Avilés de los indies". "Ver que la gente nos apoya, que viaja con nosotros, es increíble. Ahora tenemos que darle a la afición lo que se merece", apunta el georgiano, convencido de volver de tierras gallegas con un gran resultado. "No pensamos ni en un posible empate. Lo más importante ahora mismo es ganar", sentencia. Mentalidad ganadora no le falta a un centrocampista que espera que Villalba se convierta en un punto de inflexión para ser uno de los líderes de este nuevo Avilés.