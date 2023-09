San Adriano renueva la fe en el santo "sanador" de Castrillón

"Vengo todos los años porque mis padres y mis abuelos venían siempre para pasar las cadenas al santo y que les aliviasen los dolores. Es una tradición para todos los vecinos del pueblo y de otros cercanos", explica Belén Rodríguez, vecina de Muros del Nalón, sobre la misa de los enfermos realizada ayer en la capilla de San Adriano (Castrillón). Como todos los años, ayer se celebró el primero de los actos de la festividad de San Adriano, que continuará hoy con una nueva misa y procesión y que alcanzará el punto más álgido con una comida popular para la que ayer ya estaban inscritas 373 personas, aunque hoy podría alcanzar los 450 participantes en la tradicional romería en el prado. Además, también se homenajeó a Belarmino Rodríguez y Covadonga Rodríguez, vecinos y "güelos" del pueblo, de 92 y 91 años respectivamente.

Ayer, en el arranque de las fiestas, se celebró la tradicional Misa de los enfermos, en la que se impone el sacramento de la unción a aquellas personas que, por su edad, el padecimiento de enfermedades crónicas o por la realización de operaciones de gran riesgo le piden al santo que interceda para aliviar sus dolencias. En el día de ayer, fueron once personas las que pudieron recibir el sacramento, impartido por Agustín González Morera, párroco de la unidad pastoral de Salinas, que incluye las parroquias de Nuestra Señora del Carmen de Salinas, Santa María del Mar, Santiago del Monte, San Félix de Bayas, San Román de Naveces y San José Obrero de Raíces.

La misa, que dio comienzo a las 18.00 horas, congregó a más de medio centenar de feligreses en el interior de la capilla, y una veintena en el pórtico de entrada. "He venido todos los años desde que recuerdo. Es algo muy emotivo, para mí lo significa todo porque los años van pasando", comenta María Isabel Rodríguez, nacida y criada en San Adriano.

Para Rodríguez, como para muchos otros vecinos, el tradicional acto de pasar las cadenas a San Adriano es ya más una tradición popular que religiosa, ya que permite la reunión de familiares, vecinos y amigos en la capilla y en la romería posterior. "Antes todo lo que hay aquí eran frutales, no había camino. La gente venía con la bebida y con las avellanas para comer en la fiesta. Veníamos todo el pueblo, pero también de otras partes del concejo. Caminábamos y nos sentábamos a disfrutar en el prao", evoca Rodríguez, que mañana no podrá asistir a la comida popular con el resto del pueblo, ya que asistirá a otra festividad en León.

Junto a ella estaba su hermano, Belarmino Rodríguez, quien ayer fue homenajeado como "güelo" del pueblo al ser el vecino de mayor edad, noticia que Rodríguez recibió con sorpresa pero también con agradecimiento. "Me llegó la carta por ser el abuelo más viejo, pero no tengo nietos, aunque sí soy abuelo por mis 92 años. Lo recibo con mucha alegría por haber llegado a tantos años", comentó Rodríguez, que en su juventud vivió la festividad cuando difería de la actualidad. "La fiesta cambió mucho. Yo puedo decir que en los praos de arriba había hasta 32 bares. La gente que venía de Ranón y Santiago del Monte no podía subir con los autobuses porque había muchísimas personas. Ahora hay mucha fiesta, pero antes había el doble", recordó Rodríguez, que espera que el tiempo respete a las actividades de mañana, a las que aseguró asistir.

También fue homenajeada Covadonga Rodríguez, de 91 años y que lleva residiendo en San Adriano desde los 20. Al principio, Rodríguez aseguró no haber estado del todo convencida de ir al acto, ya que comentó haber sido operada de la cadera, donde le colocaron una prótesis. Aun así, acudió junto a su nieta, Sonia Vega, y su bisnieto Sergio Portos, quien le convenció de acudir. "No soy de romería, no me llama, pero él me convenció para venir caminando desde casa", comentó la mujer, que aseguró recibir la condecoración "con mucha alegría, sobre todo por haber llegado a tantos años".