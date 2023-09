El gran dilema de Cañedo: ¿quién será su pivote titular?

Guram o Mecerreyes. Mecerreyes o Guram. Emilio Cañedo sigue dándole vueltas a quién será el sustituto de Edu Cortina para medirse al Racing Villalbés. El pivote ovetense cayó lesionado en el primer partido de la temporada ante el Deportivo Fabril y, aunque la lesión es más leve de lo que aparentaba, el entrenador blanquiazul debe buscar un hombre que actúe en su posición hoy a las 16.00 horas. Durante la semana ha ido probando las dos alterativas, pero apenas le quedan horas para tomar una decisión que apunta a ser clave, vista la trascendencia del exjugador del Real Oviedo.

El gran favorito a hacerse con la batuta del centro del campo del Avilés es Mecerreyes. El avilesino, primer refuerzo del mercado veraniego blanquiazul, viene de pasar una pretemporada complicada, ya que unos problemas físicos le han hecho perderse gran parte de los amistosos. Tras varias semanas trabajando al margen del grupo, el centrocampista lleva toda la semana entrenándose con el resto de sus compañeros y, como confirmó el propio Cañedo, está disponible para viajar a tierras gallegas. Mecerreyes es un perfil de toque, similar al de Cortina, aunque carece de la gran capacidad para ganar duelos que tiene el ovetense. El canterano de Mareo es un jugador que se siente más cómodo jugando un escalón por delante, con un hombre cubriéndole las espaldas, pero para el estilo de juego que propone el entrenador blanquiazul es la opción más adecuada. Todo dependerá de cómo esté el depósito de gasolina del avilesino.

El otro púgil en esta pelea llega desde Georgia. Guram, otro que la pasada jornada también sufrió problemas físicos, es la otra gran alternativa que maneja el técnico del Avilés para sustituir a Cortina. A su favor juega que el ovetense conoce a la perfección lo que le puede dar el georgiano, ya que la pasada campaña ya trabajaron juntos. El año pasado apenas contó con oportunidades dado el gran nivel físico y de fútbol de Cortina, pero ahora se le abre una puerta que puede hacer cambiar las cosas. Durante la pretemporada el georgiano ha contado con muchos minutos, pero una lesión en los isquios lo dejó sin poder participar ante el Deportivo Fabril. Ahora es su momento de dar un puñetazo sobre la mesa y, tras pasar una temporada prácticamente en blanco, demostrar de que pasta está hecho.

Lo que está totalmente descartado es que Jorge Fernández vaya a ocupar ese hueco. El corverano fue la solución de urgencia de Cañedo ante el Fabril, ya que en el banquillo no tenía ningún centrocampista de contención, pero el ovetense ya ha confirmado que ahora mismo no es una opción. Nadie discute la entrega y el compromiso que pone Jorge sobre el césped, pero el de Corvera es un jugador de un perfil más ofensivo que sufre a la hora de tener que ser "el pulpo" del equipo. Por eso, tras recuperar a dos de sus piezas para esa zona, el entrenador blanquiazul ha decidido apostar por ellas y no mover al centrocampista de su zona de confort.

Ante el Deportivo Fabril se vio la importancia que tiene Cortina en el sistema de Cañedo. Sin él, los gallegos remontaron el encuentro y pudieron hacer más daño, ya que faltaba un stopper que cortase todos sus contragolpes. Por ello, Mecerreyes o Guram tendrán a partir de las 16.00 horas una tarea muy complicada: sustituir al ovetense y sostener a todo el equipo sobre sus hombros. De ellos dependerá en gran parte que el viaje a Villalba termine con final feliz.