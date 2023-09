Pascual Ferry se cae del cartel del salón del cómic, que suma tres autores más

Las Jornadas del Cómic de Avilés comienzan el próximo martes y lo harán con novedades. La primera es la caída del cartel del ilustrador Pascual Ferry, que ha aplazado su participación en el salón avilesino al de 2024 para hablar de su dilatada trayectoria de décadas y sus últimos trabajos, vinculados a superhéroes. Pese a esa baja, las jornadas han incorporado a tres firmas más: Cyan Tormey, Miki Montlló y María Brenn. Con estas tres nuevas incorporaciones, la 28º. edición de las jornadas avilesinas contará con 25 autores, entre guionistas e ilustradores de ocho países.

Tormey firmó el pasado año un contrato en exclusiva con la editorial DC, una de las más prestigiosas del género. Ello le permitió convertirse en el dibujante de Superman y obras como "El hijo de Kal-el" y, actualmente y aún inédito en España, "Alan Scott: The Green Lantern". Miki Montlló, actualmente trabaja para el mercado estadounidense y europeo en un nuevo libro de "Wonder Woman" y una adaptación del videojuego "The Witcher". Sus cómics están siendo traducidos a varios idiomas y sigue colaborando con estudios de animación como Laika, CartoonSaloon o Genndy Tartakovsky.

María Breen editó recientemente su primer cómic, "Ula y Vinca", que basándose en la magia de los cuentos clásicos, incorpora una mirada actual y con una estética deudora de autores como Hayao Miyazaki.

Las jornadas del cómic se desarrollarán desde el martes al sábado en el entorno de la Casa de Cultura. Habrá charlas, presentaciones y firmas de libros, además de stands donde poder adquirir las últimas novedades del denominado como noveno arte. Según palabras de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, las jornadas aúnan "creatividad, talento y cercanía".