San Adriano, un 8 de septiembre "de 10"

No hay pueblo que no celebre folixa, y no hay 8 de septiembre en Asturias sin la presencia de la Santina. Ayer, en San Adriano, en pleno festejo del Día de Asturias, se sucedieron ambas efemérides y, desde el mediodía, la festividad local y la regional se aunaron con una romería en el prado cercano a la capilla del pueblo, donde previamente los vecinos de la localidad, pero también del resto del concejo y de la comarca, acudieron a la tradicional misa y procesión en la que los feligreses pasearon con San Adriano y la virgen de Covadonga a hombros por las empinadas cuestas del lugar.

En la jornada de ayer, las festividades de San Adriano aglutinaron a centenares de asistentes perfectamente ataviados con comida y bebida para festejar junto a familiares, amigos y vecinos desde las 12.45 horas, momento en que daba comienzo la misa en honor al patrón del pueblo. En el interior, decenas de feligreses abarrotaron los bancos de la capilla de San Adriano. En el exterior, la imagen no fue distinta. Ambientado por la música de la Banda de Gaitas de Castrillón, más de un centenar de personas aguardaba expectantes la salida de San Adriano y de la Santina. La cuesta que dirige a la capilla apenas permitía el paso de los asistentes, que se acumulaban a los lados en el momento que la procesión daba comienzo, encabezada por la agrupación musical. Una vez finalizado el paso, en el prado superior, espacio donde se celebró la romería, la expectación no decayó. Y es que en la sesión vermut tuvo lugar uno de los actos más esperados por los asistentes: la actuación del cantante cántabro Nando Agüeros, que recientemente reeditó junto al violinista libanés Ara Malikian su famoso tema "Viento del norte". La "folixa" dio comienzo y los 450 participantes de la comida popular ya tenían dispuesto su banquete. Entrantes como chorizo o queso abrieron el camino a la carne empanada y la reina de la fiesta: la sidra. En estas se encontraron Josefina Tabarno, Julia Rivas, Aleka Fernández y Lela Rodríguez, quienes, como cada año, acudieron a una festividad "tradicional y con muy buen ambiente", comentaron el grupo de amigas, que cada año ansían la llegada de la fiesta "para estar todas juntas". No muy lejos, acomodada en el prado, estaba la familia Anes-Iglesias, conformada por padres, hijos y amigos, que se reúnen todos los años para ir andando "como marca la tradición, que por algo somos de Castrillón", tal como expresaron los miembros del grupo. "Antes era una fiesta más familiar, ahora hay muchísima gente joven", comentaron los castrillonenses, casi todos nacidos en Piedras Blancas, pero también en Soto del Barco, Arnao y San Martín, lo que da muestra del carácter acogedor de la fiesta de San Adrián. "Es una fiesta que no se puede suspender nunca, es muy especial para los que vivimos en Castrillón, pero también para los que son de otros concejos", comentaron en el grupo Anes-Iglesias, que no dudaron en calificarla como "una fiesta de 10".