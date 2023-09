Industria e infraestructuras marcan la agenda política avilesina del nuevo curso

La recién formada Corporación municipal de Avilés –la salida de las elecciones locales celebradas el mes de mayo– comienza su primer curso político con abundantes deberes pendientes del pasado mandato y una agenda saturada de actividad. La acción del gobierno (ahora bipartito de partidos de izquierda, el PSOE y Cambia –suma de Podemos e IU–) queda novedosamente confrontada con una oposición exclusivamente formada por fuerzas de derecha (PP y Vox). Esta simplificación de equilibrios ideológicos –en el pasado mandato Cambia estaba en la oposición– tiene una primera lectura pragmática en el hecho de que mientras el gobierno establece para los próximos meses claras prioridades de trabajo en pro del desarrollo industrial, la oposición desconfía de la capacidad ejecutiva del tándem de gobierno y saca a relucir una vieja cantinela: la de los retrasos sistemáticos en materia de grandes infraestructuras, las que llevan décadas atascadas.

LA NUEVA ESPAÑA ha pedido a los cuatro partidos con representación municipal su hoja de ruta para este curso político que empieza y fruto de sus respuestas se publicarán dos análisis. Este de hoy, centrado en industria e infraestructuras, es el primero. Cambia (confluencia local de Podemos e IU) y el PSOE han aportado el mismo documento de trabajo: un guión de nueve puntos. En esto no hay fisuras entre los socios de gobierno.

Cuatro de los nueve puntos señalados por el gobierno avilesino como "prioridades" del nuevo curso político se refieren a la industria; o mejor dicho, a su desarrollo y a la capacitación profesional para trabajar en ese sector.

Cuatro de los nueve puntos señalados por el gobierno avilesino como "prioridades" del nuevo curso político se refieren a la industria; o mejor dicho, a su desarrollo y a la capacitación profesional para trabajar en ese sector. El primero de esos apartados en los que el bipartito espera avances es la firma del acuerdo con la agencia estatal Sepides, el Gobierno del Principado, empresas y Universidad de Oviedo para el desarrollo de la Manzana del Talento y el Emprendimiento, un proyecto que figuraba en el programa electoral del PSOE. "En el antiguo centro de FP de Valliniello se ubicará un complejo de generación de talento conformado por cuatro grandes espacios especializados en la formación, la investigación, el emprendimiento y el alojamiento de emprendedores de componente industrial. Dispondrá de Escuela de Estudios de Postgrados Industriales, espacios de investigación, aceleradora de empresas y la Casa del Talento o lugar de residentes", detalla una portavoz del gobierno avilesino.

La aprobación definitiva del plan del suelo de baterías de coque –en paralelo al desarrollo de los trabajos de demolición–, el inicio de la revisión del PGOU para la ampliación del Parque científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación –el objetivo es ampliar el Parque en el espacio comprendido entre el Niemeyer y el espacio liberado por las antiguas baterías de coque, casi 200.000 metros cuadrados que estarán dedicados a nuevas actividades– y la definición del contenido del edificio Avilés Innova de la calle Gutiérrez Herrero para la puesta en marcha del Plan de Recualificación Profesional completan, entre otras de menor calado, el póker de actuaciones de cariz industrial que pretende impulsar el gobierno local.

Se echa de menos en la agenda de trabajo facilitada por el bipartito alusión alguna al plan de vías (un proyecto dependiente del Gobierno central) o la Ronda del Puerto - Ronda Norte (recientemente noticia por haber sido revelados los corredores susceptibles de acoger el futuro trazado), pero ya se encarga la oposición de tocar esa tecla y todas las que al sonar dan como resultado la melodía de los retrasos en materia de infraestructuras .

Esther Llamazares

En opinión de la portavoz del PP, Esther Llamazares, "si nos referimos a los proyectos autonómicos, la cosa no mejora. Seguimos pendientes de los accesos a la Escuela de Arte y a la segunda fase de la misma, prometida y comprometida en cada ejercicio. Poco o nada se sabe de las obras del instituto Suances –que caerá a este paso–, del centro de Formación Profesional de La Grandiella y ahora sumamos también la Manzana del Talento, que surgió de la nada como propuesta electoral hace unos meses".

En lo nacional, destaca el PP de Avilés, "esperamos por ver el AVE en Avilés, por avances en la Ronda Norte y el soterramiento de la barrera ferroviaria o por el suelo de Baterías, entre otros...." A juicio de Llamazares, "así se presenta un mandato de cuatro años en el que Avilés se juega demasiado y está para pocas improvisaciones y cortinas de humo. Aparentemente en esta ciudad sólo funciona el gabinete de Comunicación y marketing político y los satélites externos que siguen intentando blanquear este gobierno a través de presuntas columnas de opinión subvencionadas".

Arancha Martínez Riola

La portavoz del otro partido en la oposición, Arancha Martínez Riola, de Vox, se para especialmente "en uno de los proyectos más importantes pendiente: el de los suelos de baterías de coque". Dice la edil de Vox que "por mucho que la Alcaldesa quiera vender que un cambio en el gobierno de la nación sería muy malo para este proyecto, ya que es la SEPI y su filial Sepides quien lo gestiona, debe de recordar que la SEPI es del Estado no del gobierno socialista, y por tanto la alternancia política no tiene por qué ser un motivo para el retraso o paralización. No hace falta decir que quienes provocaron sustos y retrasos fueron los dos partidos que hoy gobiernan la ciudad, con sus actuaciones e intromisiones en el proceso de licitación".

Y en clave de infraestructuras, Martínez Riola tras ea colación la Ronda del Puerto y el plan de vías: "Son dos grandes proyectos pendientes que siguen dilatándose en el tiempo; parece que ya por fin están arrancando, pero nos tememos que nuevamente por el empeño del gobierno de Avilés en direccionar los proyectos a sus intereses en vez de a solucionar realmente los problemas se volverán a paralizar y serán reclamo electoral por enésima vez nuevamente dentro de cuatro años. Y concluye: "Lo que parece claro tras lo visto en los últimos meses es que la única oposición real durante esta legislatura será la que ejerza Vox Avilés".