Paulino Sánchez, "Corverano ejemplar": "Siendo misionero en Chad sentí una metralleta Kalashnikov en mi ombligo"

Paulino Sánchez (Villa, 1955) es uno de los cuatro "Corveranos ejemplares" que hoy a las 17.30 horas recibirá esa distinción en La Lechera de Cancienes. El Ayuntamiento reconoce así su labor durante 16 años como misionero comboniano en la República de Chad y Ecuador.

–¿Cuándo y cómo surge el interés por la vida religiosa?

–Fue durante la escuela Primaria. Nos hablaron de la posibilidad de ir a estudiar el Bachiller al Seminario Menor de Covadonga para llegar a ser sacerdote. Mi madre se opuso rotundamente porque yo era el pequeño y no quiso que me distanciara de la familia. Más adelante, en el colegio San Fernando, todos los años recibíamos la visita de misioneros que nos hablaban de la labor que hacían en los países del Tercer Mundo. Fue entonces cuando tomé de manera consciente la decisión de ser, ante todo, misionero.

–¿Se le plantearon dudas a la hora de iniciar su carrera?

–No, ninguna. La inicié muy convencido y a medida que avanzaba en la formación me sentía más confirmado en la opción de vida que había hecho.

–¿Por qué acudió como misionero a la República de Chad?

–Varios motivos convergieron: haber estudiado el francés, que era uno de los países más pobres de África y del mundo, y porque los misioneros combonianos nacieron para la misión en África. Fueron los 15 años más felices de mi vida.

–¿Cuál fue la experiencia allí?

–Cuando llegué en 1987 a Chad me pareció haber entrado en el túnel del tiempo y encontrarme en la alta Edad Media europea. Para entender la pobreza de Chad: no tienen ni una sola fábrica de cemento, lo más básico para el desarrollo del país. Me impresionó la pobreza generalizada, la ausencia de servicios sociales, un Estado desestructurado, la condición de profunda inferioridad con la que la mujer era considerada y la concepción patrimonial de la autoridad...

–¿Qué pudo aportar?

–Es difícil resumirlo. El día que tuve que dejar ese lugar, las autoridades locales, y sobre todo la población, me llenaron de emoción cuando me dijeron: "A usted no le vamos a recordar, en primer lugar, porque era sacerdote misionero, sino porque nos hizo sentir orgullosos de ser agricultores y ganaderos".

–¿Qué aprendió de esa experiencia?

–Priorizar a las personas por encima de todo. Experimenté cómo el conocimiento es poder progresar y superar los bloqueos del progreso humano integral. Aquella gente era altamente receptiva a los nuevos conocimientos que les aportaba herramientas de progreso.

–¿Pudo experimentar los conflictos internos de África durante su estancia en Chad?

–¡Claro que lo he visto y sufrido! También yo sentí el cañón de la metralleta Kalashnikov en mi ombligo, y tuve que andar entre minas enterradas por la guerrilla para realizar un trabajo de mediación y protección de la población civil. Chad, desde su independencia en 1960, es un país que no ha cesado de estar en lo que se conoce como "guerra civil intermitente o de baja intensidad". No es de extrañar que África necesite transitar un camino largo y pasar por diferentes fases de integración nacional hasta consolidar la paz. Dependerá de la ayuda que Europa esté dispuesta a ofrecer mediante sucesivos "planes Marshall".

–Latinoamérica también ha sufrido inestabilidad social y política. ¿Qué observaciones sacó de en su estancia misionera en Ecuador?

–Ecuador, como el resto de América del Sur, ha recorrido bastante más camino que África hacia la integración nacional y la paz. Uno de sus problemas es la gran debilidad del Estado de Derecho y la división de poderes. La justicia está controlada de manera descarada por los gobernantes de los diferentes niveles de las instancias gubernativas.

–¿Qué labor realizó en Ecuador?

–Estuve solo un año, después de dejar Chad. Pretendía ofrecer y colaborar en proyectos de desarrollo rural integral. Tenía una experiencia en la mediación y resolución de conflictos. América no tiene los niveles de pobreza y analfabetismo tan bajos de África.

–¿Qué situaciones le llamaron la atención?

–En la zona de frontera con Colombia uno de los problemas era el abuso de las multinacionales de América del Norte y europeas en la extracción de las materias primas. No tuve tiempo más que de observar y aproximarme el conocimiento de su realidad.

–Desde 2013 pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela. ¿Cuál es su actual labor en esa entidad?

–Al ser parroquias rurales de periferia, han sido mínimas las labores de conservación y mantenimiento de sus bienes muebles e inmuebles. Las labores de restauración de esta masa de bienes muebles e inmuebles son ingentes y ocupan una gran parte de mi agenda.

–¿Cómo es su relación con sus feligreses?

–Después de diez años, las relaciones con los feligreses han entrado en un nivel de afecto recíproco. Circulo mucho por las aldeas, visito a los enfermos, aunque no tanto como quisiera, y procuro pararme a saludar.