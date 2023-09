Saint-Gobain y los sindicatos acuerdan aparcar lo que queda de ERTE a cambio de cerrar la vía judicial

Los sindicatos SOMA-FITAG-UGT, Comisiones Obreras (CC OO) y Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y la empresa Saint-Gobain tenían previsto haberse visto ayer ante el juez para discutir la viabilidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) que se empezó a aplicar a comienzos de este verano en el departamento de Sekurit, el de parabrisas. Finalmente, el juez lo único que ha tenido que hacer es sellar un acuerdo entre las dos partes: la empresa se compromete a no aplicar en lo que queda de año el expediente (cerca de treinta días) y la parte social, a cambio, lo que hace es retirar la acusación de "mala fe" en la negociación del ERTE.

La empresa asegura que accedió a no aplicar lo que le queda de ERTE porque ya había anunciado su intención de no hacerlo; es decir, que volvía a haber tajo en el departamento de parabrisas y que no hacía falta regular a nadie. De hecho, hubo contrataciones para atender pedidos.

"Esperamos que la empresa empiece a valorar más las medidas planteadas por la parte social, antes de volver a utilizar la herramienta del ERTE", señalaron desde SOMA-FITAG-UGT mientras que la empresa asegura que espera que este acuerdo sea "un revulsivo para tener unas relaciones laborales sanas y fluidas".

Categorías

Por otra parte, la empresa ha solicitado además suspender –hasta el próximo día 28– dos juicios promovidos por dos trabajadores de la línea de capas que reclaman un cambio en sus categorías laborales. Y esto lo hacen porque un tercer compañero había conseguido en primera estancia este reconocimiento. Sin embargo, la empresa recurrió la sentencia ante el TSJA que está previsto que se pronuncie en dos semanas.