Néstor Senra, tres mil kilómetros de viaje por Guinea Ecuatorial

«Acabe harto de aviones, pero es algo que siempre merece la pena». Néstor Senra ya está recuperado al 100% de su última aventura. El lateral del Avilés, nacido en Sevilla pero con pasaporte de Guinea Ecuatorial, fue convocado por su selección para disputar un encuentro de clasificación para la Copa África ante Libia. Y, para plantarse en el norte de África, el blanquiazul vivió una odisea.

«Para ir tuve que ir de aquí a Madrid. Allí, el vuelo que tenía que coger a Francia se retrasó, por lo que tuve que esperar en el aeropuerto. Pero no fue lo peor. Después de hacer noche en Francia, fui a Túnez, y ahí estuve tirado casi nueve horas antes de irme a Libia», narra Senra, que lamenta que en África no hay una buena conexión de vuelos para hacer escalas, lo que dificulta viajes como el suyo. Eso sí, a pesar de la pesadez de la aventura, el defensor lo volvería a hacer otra vez sin pensarlo. «La gente en Libia nos trató súper bien. Los jugadores rivales fueron súper majos, nos preguntaron si queríamos cambiar la camiseta y el trato fue muy agradable», explica el lateral, que dibuja una imagen muy distinta del país a la que uno se puede imaginar.

La peor parte, por lo menos para Senra, es que tuvo que ver todo el encuentro desde el banquillo. «Son circunstancias del partido. Si el míster le da más confianza a otro jugador, yo me adapto a lo que él diga», señala el sevillano, contento porque esta experiencia le sirve para «seguir sumando experiencia y convocatorias». «Aunque no juegue, el nivel allí es muy alto y me sirve para aprender», afirma el defensa del Avilés. Y es que en la selección de Guinea Ecuatorial, según explica Senra, «el 90% de los jugadores vienen de Europa». «De la liga local vienen cuatro o cinco jugadores, como mucho, que son los que más destacan. Alguno te sorprende muchísimo», indica el blanquiazul, que pone ejemplos. «Gael, un chico que juega allí y que es más joven que yo, acaba de fichar por el Albacete», comenta el andaluz.

La prueba de la importancia que tiene Guinea Ecuatorial y África para Senra está en su brazo derecho. Tiene tatuado el dibujo del continente. «Para mí África son mis raíces. Yo nací en España, pero mi padre vivió en Bata, una ciudad de Guinea, hasta los 17 años. Mi madre se mudó al país cuando empezaron a salir, yo estuve ahí hasta los cinco años… Es algo que te marca», asegura el lateral blanquiazul, que a pesar de no haber pasado mucho tiempo en esas tierras reconoce que «me lleva a hacerme tatuajes como esos o preguntar cómo era la situación hace años». «Yo tengo un trozo de mi vida allí», apunta. Eso sí, aun hay una asignatura pendiente. «He debutado con la selección como visitante, en Túnez, pero me falta hacerlo en casa», confiesa Senra. Cada vez que juega en Guinea Ecuatorial, su padre moviliza a su familia y amigos, por lo que salir al verde delante de «los de toda la vida sería mi gran ilusión».

Tras estar en el encuentro ante Libia, Senra tuvo que hacer las maletas para volverse de vuelta a Avilés y, cómo no, con aventura incluida. Voló de vuelta a Túnez, pero allí, por culpa de un problema, perdió el vuelo a Francia. ¿La solución? Volar a Frankfurt y ya, desde ahí, directo a Avilés. «Llegué completamente reventado. Al final, cuando vas a sitios así, no descansas nada. Entre estar pendiente de no perder vuelos, estar con los compañeros, hablar con el entrenador… No duermes. El día del partido dormí unas tres o cuatro horas y, en el total del viaje, unas doce», comenta el andaluz, que reconoce, entre risas, que cuando llegó a Asturias se pasó quince horas en la cama. «Llegué sobre las cinco y media. Me duché y me metí en la cama sobre las seis. Bueno, pues cuando me levanté eran las nueve de la mañana», reconoce. Eso sí, Senra tiene claro que volvería a repetir esta aventura mil veces más. Guinea tira, y mucho.