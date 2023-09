Pedro Arboleya, entrenador del Avilés Femenino: «Nuestro objetivo es estar arriba para, a final de año, pelear por el ascenso»

Pedro Arboleya afronta su tercera temporada al frente del Avilés Femenino. Tras quedarse la pasada campaña a las puertas del ascenso, el objetivo de las blanquiazules no puede ser otro que jugar, el año que viene, en Segunda Federación. La cosa no ha podido arrancar mejor, ya que en su debut las avilesinas tumbaron al Sporting B.

–¿Qué sensaciones le ha dejado este inicio de liga?

–Si se refiere al partido en Mareo, hicimos un primer tiempo más que aceptable. Llegamos a generar bastante, pero nos faltó acierto. Teníamos que haber llegado al descanso con un marcador más amplio. Tratamos de salir a la segunda mitad mentalizadas en cerrarlo lo más rápido posible, pero encajamos un gol por una mala salida de balón. Tuvimos el partido controlado, pero estar a un gol siempre te genera incertidumbre.

–Les pasó lo mismo que a los chicos, falta de acierto.

–Es una de las cosas que estamos hablando de cara a esta temporada. Tenemos que mejorar en área rival. En área propia cada vez somos mejores, pero tenemos que mejorar la eficacia de cara a gol.

–¿Cómo está viendo a las nuevas incorporaciones?

–Contra el Sporting B ya entraron de inicio varios fichajes. Es buen síntoma, porque significa que tenemos una plantilla con capacidad en todas sus jugadoras y que no nos hemos equivocado a la hora de incorporar gente. Seguro que las futbolistas que no entraron en Mareo van a ir debutando y entrando en los próximos partidos.

–El verano ya fue bueno, con unas cuantas victorias en pretemporada.

–Hicimos una pretemporada con rivales muy exigentes. La mayoría era de categoría superior y en todos los encuentros tuvimos la capacidad de competir. Ahora falta trasladar eso a los domingos, que es cuando están los tres puntos en juego.

–Este año pudieron solventar uno de los males de otras temporadas. Primer partido, primera victoria.

–Somos exigentes en lo que le demandamos al equipo, porque sanemos de su capacidad. Una de las cosas más importantes era romper la dinámica de las últimas dos temporadas, donde no fuimos capaces de empezar sumando de tres. La lectura más positiva del anterior partido es que nos hicimos con los tres puntos.

–Habla de la capacidad de su equipo. ¿El objetivo es el ascenso?

–Se que la frase es recurrente, pero es la realidad. Tenemos que ir semana a semana y cada objetivo el objetivo va a ser el mismo: sumar de tres. Tenemos capacidad para hacerlo, aunque sabemos que es muy difícil. Ese es nuestro objetivo y es lo que nos va a permitir estar arriba para pelear el ascenso.

–¿Nota la mejora en el apoyo que tiene del club?

–Es el tercer año que el club apuesta por la sección femenina y las mejoras en los recursos que invierte es evidente. La apuesta cada vez es más firme, decidida y clara, tanto en recursos como en facilidades para hacer la plantilla. Este año hemos aumentado el cuerpo técnico, tenemos nuestro departamento de comunicación…

–Si consigue el ascenso pondría al Avilés al mismo nivel que Oviedo y Sporting.

–Veremos dónde estamos al final de año. Ellos tienen una liga que hacer y tendrán sus aspiraciones, pero no es nada descabellado pensar que el año que viene el Avilés, en su tercer año de historia, compita en igualdad de condiciones con dos rivales que llevan muchos más años en el fútbol femenino.

–¿Se nota, dentro del fútbol femenino, la influencia de ser campeonas del mundo?

–No es algo que se note en el primer equipo, pero sí en la escuela. Este año hemos creado un equipo en todas las categorías, algo que la pasada temporada no fuimos capaces. Hemos cerrado el plazo de inscripción y aún había niñas que querían entrar.

–Las más pequeñas ahora quieren ser Putellas o Aitana.

–La gente que estaba con dudas ahora ve que, afortunadamente, se va teniendo más repercusión y que cada vez se le va dando más normalidad, como debería haber pasado hace mucho tiempo. Eso invita a dar el paso para que se quieran meter en el deporte.

–La parte negativa es que se ha hablado más de Rubiales que del Mundial.

–Es una realidad. Pasan las semanas y se sigue hablando de los mismito. Ahora mismo, en una conversación sobre el Mundial, se dedican cinco segundos a hablar de la victoria y el resto es sobre Rubiales. Es una de las cosas más lamentables de todo lo que está ocurriendo.

–Tras la dimisión del dirigente parece que las cosas empezarán a cambiar.

–Va a necesitar un tiempo. Se necesitan cambios más profundos. Si conseguimos que toda la estructura que rodea al fútbol femenino se normalice yo creo que es una de las grandes victorias de este mundial. Conseguir que el fútbol femenino esté mucho más estable y limpio es más importante que hacerse con la copa.

–¿Qué cambios son los que hacen falta?

–Hay que cambiar algo que se sigue haciendo, la distinción, para el mismo funcionamiento, entre la estructura del fútbol femenino y el masculino. No solo nivel de club, también a nivel de Federación. Todo lo que en una estructura de fútbol masculino se ve como normal, parece que hay determinados momentos en los que se cuestiona que eso debería funcionar igual en el femenino.

–¿Volverán a jugar este año en el Suárez Puerta?

–Lo que Diego Baeza nos ha transmitido es que debemos sentir el estadio como nuestro. Seguramente a lo largo de la temporada vamos a tener oportunidad de jugar ahí. No es un motivo de preocupación para nosotras. Estamos cómodas jugando donde entrenamos. No es que no nos guste el Suárez Puerta, todo lo contrario, pero yo me encuentro cómodo aquí. No es algo que nos obsesione.

–¿Qué supuso ver a España jugando es su estadio?

–Se notó mucho en la repercusión que se dio a nivel mediático. Mucha gente que tiene dudas y que no termina de dar el paso de ver fútbol femenino vive un evento de este nivel y se anima. Cuando una persona ve fútbol femenino, nueve de cada diez se queda sorprendido para bien de lo que ve.