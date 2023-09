Alorda, el hombre gol del Avilés

Alorda es uno de los hombres del momento en el Avilés. "Miquel va acumulando muchos partidos, siendo muy joven, en una categoría exigente. Esa experiencia le da más poso que le hace ser mejor jugador", explicó ayer Cañedo en rueda de prensa. Y es el gol de los blanquiazules. El extremo suma dos dianas en dos encuentros, siendo el máximo goleador de los avilesinos. "No me quiero poner una cifra, con meter el máximo posible estoy contento", asegura el balear, que espera subir su cifra anotadora mañana ante la Gimnástica de Torrelavega.

"Me estoy viendo bastante bien de cara a gol. Ahora me están entrando", explica Alorda, muy contento con su rendimiento en estas dos jornadas, ya que está siendo de gran ayuda para su equipo. "Me encuentro bastante bien, tanto a nivel físico como de confianza", asegura el mallorquín, que espera poder darle continuidad a su gran estado de forma.

Todo ha cambiado respecto a la temporada pasada. Alorda, que llegaba de jugar en Tercera Federación, sufrió durante los primeros encuentros para adaptarse a una nueva categoría. Después, una lesión le hizo estar unos meses en el dique seco. No fue hasta los últimos compases de la campaña cuando sacó su mejor versión, nivel que ahora está manteniendo. "El año pasado fue complicado, porque no empecé jugando mucho y encima tuve una lesión", recuerda el balear, que ahora parece tener el cartel de titular. "He notado esa confianza del míster, que es algo que ayuda mucho", expone el blanquiazul. Además, según reconoce, conocer el sistema y la estructura de la temporada pasada ayuda a la hora de sacar su mejor versión en estos primeros encuentros.

Este verano el Avilés se movió mucho en el puesto de extremo, posición en la que juega Alorda. Para sustituir a Isi Ros y a César García llegaron Davo Fernández, Isma Cerro y Joel del Pino. Sobre el papel parecía que el futbolista mallorquín iba a sufrir para hacerse con un hueco en el once, pero, aprovechando la sanción de Del Pino, el primer día salió como titular. ¿El resultado? Alorda anotó el primer gol de la temporada del Avilés. "Los cuatro extremos que tenemos en plantilla tienen muchísimo nivel, cualquiera de los cuatro podrá jugar y hacerlo muy bien", destaca el blanquiazul, que cree que ahora Cañedo tendrá muy complicado escoger quién salé de inicio, viendo la calidad que tiene en sus alas.

Al tanto ante el Deportivo Fabril hay que sumar el que realizó ante el Racing Villalbés, para así volver de Galicia con un punto en el saco. A pesar de este buen inicio, Alorda no se pone metas. "No soy de ponerme esos objetivos. Quiero ir partido a partido, intentando meter los máximos posibles", asegura el extremo. En su mente solo está aumentar su cifra goleadora ante la Gimnástica de Torrelavega, próximo rival del Avilés. "Sería espectacular meter otro más, y si nos da los tres puntos, mucho mejor", indica el mallorquín. Los goles del Avilés, ahora mismo, corre por sus botas

Ya hay fecha para el Avilés-Langreo. Avilés y Langreo se verán las caras el domingo 1 de octubre a las 17.00 horas en el Suárez Puerta. El encuentro será el segundo derbi del año tras el Langreo-Vetusta de la próxima semana.