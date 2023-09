Carlos Martínez Guardado culmina su ruta bonitera

"Llegué a obsesionarme con el bonito. No volvería a hacer algo así, aunque sigo muy enamorado del producto". Carlos Martínez Guardado acaba de cerrar su último proyecto, "A mí... Bonito del Cantábrico". El avilesino, con la ayuda del Club de Guisanderas, la Cofradía del Bonito de Colindres y Josema Azpeitia, se ha recorrido la costa cantábrica para probar en torno a sesenta bonitos. "Asturias sigue siendo un referente en este mundo", asegura Martínez Guardado, que llegó a ir hasta el País Vasco francés para probar los platos.

Si tiene que escoger cuáles son los que más le han llamado la atención, lo tiene claro. "El que más fue el bonito con leche, que me lo hicieron en Lugo. Después, en Siero me prepararon bonito al chocolate, que es una variante", cuenta Martínez Guardado, que también destaca un bocadillo de bonito fresco que le prepararon en Colindres. Y cuenta una anécdota. "Un día me llamo el que fue cocinero de la selección española durante 30 años para decirme que quería cocinarme bonito", recuerda con orgullo.