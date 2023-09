"He tenido la suerte de trabajar mucho y eso es casi un milagro"

La actriz Emma Suárez (Madrid, 1964) abre esta tarde (20.00 horas) el nuevo calendario de actividades de la Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés. Se someterá a las preguntas de Paula Ponga, la subdirectora de la Cátedra, y de Nacho Ortega, el director de la Escuela de Arte Dramático de Asturias (ESAD). Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Cómo fue la filmación de "La ternura" que acaban de presentar?

–Llena de aventuras y desventuras. Rodamos tres semanas en Canarias; dos, en la República Dominicana; y el resto en Madrid, en una nave. Los interiores, eso. Fue divertido. Había trabajado otras veces con Gonzalo de Castro, con Alexandra Jiménez. Se trata de una comedia de época. La hicimos con mucho entusiasmo. Fue muy divertido hacer esta reina Esmeralda.

–¿Y las desventuras?

–Nos pilló el huracán "Hermine" cuando estábamos en Canarias, imagínese. Llovía dentro del decorado que tenía que ser una cabaña de leñadores, pero esto creo que terminó de unir al equipo de manera absoluta.

–Es raro que se haga una película a partir de una obra de teatro.

–No. Se me ocurre "Vania, en la calle 42", de Louis Malle. "La casa de Bernarda Alba", de Lorca.

–Ya. Y también "El perro del hortelano", pero me refería a que "La ternura" es de 2017.

–Sí, ahí le doy la razón. Adaptó Vicente Villanueva de Alfredo Sanzol. Había visto la función y gustó a todo el mundo.

–Quería ir un poco para atrás: usted salió en "Tristeza de amor" y en "Crónica del alba".

–Me lleva muy atrás.

–¿Es de mirar adelante?

–Claro. Mirar adelante es la única manera de avanzar.

–Mañana vuelve al Palacio Valdés, que lleva años sin pisar.

–Desde "Los hijos de Kennedy" y antes con "La avería". Este trabajo de actriz no tiene garantía de nada, pero últimamente he hecho muchas películas. Compaginar el cine y el teatro me parecen cosas incompatibles y últimamente, sí, he hilado un proyecto con otro.

–¿Está en la ola?

–Digamos que la ola depende de muchas cosas. He tenido la suerte de trabajar mucho y eso es casi un milagro. Porque los proyectos en los que me he metido son muy interesantes y a la vez muy diferentes. En estos cinco años no he parado tanto como para confundir los personajes con la propia vida, porque los actores también tenemos vida.

–Imagino que no cambiaría de oficio.

–Es divertido, pero no sólo: pasas por muchos estado de ánimo. A veces hace falta parar y mantener el equilibrio en esta inestabilidad que es la interpretación.