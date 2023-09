"El precio de los originales americanos se ha disparado por quince desde 2008"

El crítico de tebeos Jaume Vaquer (Palma de Mallorca, 1966) es el propietario de las láminas originales de la exposición "El mito del Western en el cómic" incluida en las Jornadas del Cómic cuya vigésimo octava edición se despide mañana por la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura.

–No es la primera exposición que monta.

–No. En 2001 monté la primera y a partir de entonces han venido algunas más.

–Lo suyo es la colección de originales.

–Soy, llámelo coleccionista, llámelo divulgador. Soy miembro de la revista "Dolmen" desde hace treinta años. He escrito para ediciones españolas de cómics de Marvel y DC... aparte, siempre me ha gustado mucho el rollo de los originales. Cuando ya tuve ingresos empecé a mirar y a comprar. Y en todo este tiempo he ido haciendo una colección importante.

–¿Cuántos originales tiene?

–Unos mil quinientos.

–¿Cuándo empezó a comprarlos?

–En el año 1992.

–Ya son treinta años de comprar.

–Claro. ¿Sabe qué pasa? Al principio compraba poco y entonces los originales americanos eran baratos y, además, tampoco tenía a mucha interesada detrás. Había más gente interesada en conseguir tebeos antiguos que los originales, que nos interesaban a cuatro locos. La llegada de internet supuso para mí una locura: de 1998 al año 2002. Los originales buenos no llegaban a las casas de subastas y todo iba a Ebay. Te encontrabas de todo. En aquella época cada día me llegaba un original.

–¿Esta del Western ha sido una petición de los organizadores de las Jornadas?

–Sí. Estaba en la graduación de mi hija en el instituto: era una pesadilla. Me sonó el móvil, lo miro y es Ángel de la Calle: "¿Tienes material para una expo del Western?"

–¿Dónde guarda los originales?

–En carpetas.

–¿Es de mirarlos?

–Sí. Los saco, los cojo... Los que son joyas los tengo enmarcados, con cristales que filtran el ultravioleta porque el papel a veces es delicado.

–No le dio por dibujar.

–No. Yo dibujo, pero para mí.

–¿Qué fue lo primero que compró?

–Lo primero que compré fue un pinup a color de Ken Steace.

–¿Y qué fue lo último?

–Como le decía, el cómic americano era muy barato, pero a raíz de la crisis de 2008 entraron fondos de inversión y eso ha cambiado el coleccionismo: ahora lo que se destaca es la primera aparición de Superman, de Batman. Los precios de los originales americanos se han disparado en cuestión de diez años por quince.