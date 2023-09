"La falta de mujeres en los equipos de ciberseguridad los hace peores y lentos", señala Soledad Antelada

La ingeniera española Soledad Antelada (Buenos Aires, Argentina, 1977) es experta en ciberseguridad, hasta tal punto que dirige el Programa Técnico de Seguridad de Google. Ayer por la tarde, en el Niemeyer, presentó su fundación, "Girls Can Hack", una organización que trabaja desde hace una década en California, en Estados Unidos, y que busca ahora, desde Avilés, introducir en los medios digitales a cuantas más mujeres mejor. Todo esto lo explicó ayer por la tarde en el Centro Niemeyer, en la jornada "Uniendo pasiones, rompiendo fronteras" que promovió el Ayuntamiento de Avilés. Un rato antes había hablado con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono y el resumen de esa conversación viene a continuación.

–¿Qué era lo que tenía la Informática para que, al final, fuera su carrera?

–Justo lo estábamos hablando ayer y, además, siempre cuento la misma historia. A la hora de elegir carrera eres demasiado joven y, por eso, no tienes claro lo que hacer. Eso fue lo que me pasaba a mí. En aquel entonces yo lo que tenía claro es que era buena en Ciencias y en Matemáticas, pero no veía ninguna carrera que me atrajera. Ni siquiera se me había ocurrido que Matemáticas servía para algo más que para dar clase. Ni siquiera se me había ocurrido que podía desarrollar una carrera de investigadora. No teníamos mucha orientación y luego había una carrera, que era la de Informática, de la que no se sabía prácticamente nada de aquella: le estoy hablando de los 90. Tenga en cuenta que la primera promoción de Informática fue, precisamente, en 1990.

–Estamos hablando de antes de Internet.

–No, ya había Internet, pero yo tuve mi correo electrónico en 1999. La primera promoción de Málaga fue en 1990 y yo creo que entré en la cuarta o quinta promoción, pero no se sabía, ni siquiera, lo que era la Informática. Se hablaba de que podía ser la carrera del futuro. A mí lo que me atrajo fue que no sabía nada de eso, pero no sabiendo nada, me parecía algo muy interesante y veía que la gente que estaba sacando mejores notas estaba apuntándose a la carrera. Pensé en la Informática como un desafío: era todo nuevo, yo no había cogido un ordenador nunca prácticamente. Era muy fan de lo electrónico y los videojuegos, pero ya está.

–Somos de la misma generación. Me parece que el referente que había era el de aquella película... "Juegos de guerra".

–Sí, exactamente. Exactamente. En aquella época tampoco había tanto acceso. No todo el mundo tenía un ordenador personal en casa, ni nada.

–Y va y se encuentra con aspirantes a ingenieros, no con aspirantes a ingenieras.

–Yo, sí. Y la mayoría de las mujeres pioneras también. Te encuentras con que Informática es una carrera de hombres.

–¿Y eso por qué?

–Esa respuesta no la tengo. La respuesta, sin embargo, creo que hay que encontrarla en los años ochenta, cuando se empieza a llevar el "marketing" a la Informática y todo lo que es consumo de productos informáticos está dirigido al hombre: se empieza a ver como un juego de hombres. "Game Boy" y todo eso. Inconscientemente, se estaba diciendo a las mujeres que la Informática no era para ellas. Llegas a la carrera y no hay mujeres y cuando eres joven no te das cuenta mucho. Cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que a lo mejor no has tenido las mismas oportunidades, no has estado en los círculos que tenías que estar, ni has participado en las reuniones en que tenías que haber participado y no te han tomado tan en serio como te tenían que haber tomado. La mayoría de las mujeres no se apuntan no ven un apoyo o no se sienten bienvenidas. Hoy por hoy también sigue pasando lo mismo.

–Durante mucho tiempo las mujeres sólo podían ser maestras o enfermeras. Si se salían de este camino, eran "las modernas".

–Más que "modernas", "raras". Siempre he sido la rara. "Tú eres muy rara, tú eres muy rara". Y ya está. He tenido el carácter suficiente como para aguantar todo eso sin que me importara tanto lo que decían, aunque claro que te importa, pero, bueno, la mayoría de la gente no quiere estar en esta tesitura.

–¿Qué pasó cuando marchó a San Francisco?

–Silicon Valley siempre fue un referente para la gente que estudiábamos Informática. Decidí irme porque, la verdad, siempre había tenido bastante idealizado Silicon Valley y, trabajando en Málaga, encontré un techo de cristal muy rápidamente: muy pronto vi que no iba a poder avanzar. Luego descubrí en San Francisco que daban clases a nivel académico sobre ciberseguridad, que era lo que siempre me había gustado. Todo esto me hizo dar el salto y lo que era ir a probar y a estar un tiempo se ha convertido en trece años largos de trabajo. Me contrató el Gobierno norteamericano para trabajar en ciberdefensa y estuve diez años con ellos.

–La presentan como "hacker". ¿Está bien?

–(Risas). Me presentan como hacker porque es lo que hago. Empecé haciendo eso que se llama "hacker ético": te comportas como un hacker, exactamente igual, pero para defender tu organización. Eso es lo que hice para el Gobierno norteamericano. Sigo haciendo eso, ya es como mi "hobby", pero evolucioné a llevar equipos de ciberseguridad, respuesta a incidentes...

–A eso se dedica la fundación que usted dirige: "Girls Can Hack", las chicas pueden "hackear".

–Mi fundación es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en California en 2014. Entonces, el responsable del Lawrence Berkeley National Lab, que es donde estaba trabajando, me dijo: "Sole, es que tú no te das cuenta de que no sólo eres la única mujer que te dedicas a ciberseguridad, es que eres la primera en la historia". Me dio un "shock": no se me había ocurrido que no había habido otra mujer, ni tampoco que la primera fuera española. Me di cuenta de que nadie estaba haciendo nada y si no la hacíamos nosotras...

–¿Cuántas son?

–Tenemos un equipo de quince personas, pero la fundación se mueve con los voluntarios. Estamos basadas en California y hoy vamos a presentar un capítulo español aquí, en Asturias.

–¿Dónde?

–En Avilés. Hemos recibido mucho más apoyo del que esperábamos. Pensábamos hacer una presentación y ya está, pero la verdad es que vamos a hacer un evento de ciberseguridad. Estamos muy contentas. Presentaremos las iniciativas que vamos a poder llevar a cabo. Buscamos colaboración con otras organizaciones. "Girls Can Hack" es un movimiento más que una organización. Buscamos promover y atraer el talento femenino al campo de la tecnología en general y más específicamente, en la ciberseguridad, que es un asunto muy complejo: hay que resolver muchos problemas, muy rápido. Entonces, necesitas talento diverso: no puedes tener equipos de gente donde piensan todos igual. Hay que llegar antes que los malos. La falta de mujeres en los equipos de ciberseguridad los hace peores y más lentos, porque piensan todos igual y la solución rápida no está en el mismo pensamiento.

–Desde Avilés.

–Vamos a tener base en Asturias, en Avilés. Contamos con Noelia Barreiro, del CIFP de Avilés, como la mánager de "Girls Can Hack".

–Siendo argentina de Málaga, se inclina por Avilés.

–El Norte de España me encanta y, aparte, el Centro de Formación Profesional de Avilés puso su área de ciberseguridad a nuestra disposición. De hecho, su aula lleva mi nombre.

–¿Un "hacker" listo puede cambiar las elecciones?

–La verdad es que la vulnerabilidad en que nos encontramos hoy en día es muy grande: está todo interconectado. La información de todos está en las redes, almacenada en algún punto de la nube o la tiene. Todo esto es susceptible de ataque. Sí es verdad que en estos últimos años hemos puesto mucho más el foco en la ciberseguridad. Antes había muchísima gente incluso dedicándose a esto. Es cierto que la industria de la ciberseguridad está bastante inmadura: la tecnología avanza mucho más rápido que el tiempo que empleamos en pensar qué segura es. El problema no es que haya "hackers" listos, el problema es que no estamos suficientemente preparados. Es un peligro real.