El pregón "futbolero" de Diego Baeza y un festival de rock duro abren las fiestas de La Carriona

"Va a ser glorioso". Esta es la contundente afirmación con la que Manuel Doblas, presidente de la asociación de vecinos "La Xunta" de La Carriona, define lo que espera de las fiestas del Cristo de la Misericordia. Unos festejos que se preparan en el centro sociocultural entre empanadas, paellas y, sobre todo, mucha unión vecinal. "Somos como una familia. Trabajamos todos juntos para que todo salga adelante", presume orgulloso el líder vecinal.

Unas fiestas que los vecinos llevan ocho meses preparando y que no podían arrancar de otra forma que no fuese con un emotivo pregón. El elegido para la tarea fue Diego Baeza, presidente del Real Avilés, que dirigió a los asistentes sin guión. "Vengo sin nada escrito a pronunciar un pregón que me genera mucha ilusión. Me cuesta incluso describir lo que siento", confesó al tiempo que recordaba los valores de la humildad, el trabajo y la diversidad cultural de los que hace gala La Carriona y que Baeza comparte con el barrio. "Son características muy presentes en mi vida personal y deportiva".

Doblas lo tiene claro. "Este hombre ha hecho una apuesta grandísima. Estamos en el mismo momento que él, porque si no llega a ser por él se habría perdido el Real Avilés", añade mientras termina de montar uno de los imprescindibles de la fiesta: la barra que abastecería a los vecinos durante el festival de rock programado para anoche. Por el escenario habrían de pasar "Fantasma Fantasía", "Misiva", "Porco Bravo", "Kaos Etílico" y "The Nadies".

Entre las novedades de esta edición destaca –esta tarde– la Holi Party (una fiesta de origen hindú en la que los asistentes se arrojan polvos de colores), una actividad inédita en la que Doblas adelanta que "acabaremos todos manchados". Diversión y participación son la clave para que las fiestas salgan sobre ruedas. Una celebración que aguarda al domingo como su día grande con su particular "Comida en la calle", en la que se espera repartir decenas de raciones de paella. "Esperamos que este año venga más gente que en la anterior edición. Contamos con unas 290 solo el domingo, después de la procesión", indica el presidente de "La Xunta".