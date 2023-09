Un sindicato de Avilés gana un pleito a un banco que bloqueó su cuenta sin motivo

La entidad financiera Caixabank ha perdido un pleito frente al modesto sindicato Avanza –fundado en Avilés como escisión de la UGT–, que demandó al banco al objeto de reclamar los daños causados por la decisión de bloquear la cuenta corriente de la organización con el argumento de que habían caducado los certificados que acreditan a los apoderados. El bloqueo de la cuenta fue "selectivo", pues si bien los apoderados quedaron incapacitados para operar, el banco siguió pagando los recibos que llegaban a la cuenta.

El fallo del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gijón, que fue el encargado de dictar sentencia es de fecha 8 de noviembre de 2022 y desde entonces Caixabank no desbloqueó la cuenta de Avanza –pese a que así lo ordenó la juez–, ni tampoco pagó los mil euros en concepto de indemnización que fue condenada a abonar al sindicato (había pedido 1.900). Es por eso que el servicio jurídico de Avanza solicitó este verano la ejecución de la sentencia y dada la resistencia del banco a obedecer ha sido objeto de embargo por el mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria. Este embargo se hace por importe de 1.000 euros para cubrir el principal y los intereses ordinarios y moratorios vencidos, además de otros 300 para intereses y costas de la ejecución.

La contestación que dieron los abogados del banco a la demanda consistió en explicar que el motivo del bloqueo de la cuenta fue la caducidad de los documentos que certifican a las personas autorizadas a hacer ingresos u ordenar pagos y que ese hecho se notificó al demandante. Pero, según consta en la sentencia, "ninguno de esos hechos ha sido acreditado mediante pruebas, puesto que la demandada no ha aportado documento alguno que justifique sus alegaciones".

Y dice la jueza más: "No deja de ser sorprendente que un banco no pueda localizar documentos que se encuentran depositados en sus propios archivos y que con el nivel de digitalización de que alardea públicamente (hasta el punto que impone a sus clientes que realicen sus operaciones bancarias por ese sistema) sea incapaz de encontrar la documentación que invoca".

Como "no consta que la parte demandada haya sido advertida con la suficiente antelación", la jueza ve "negligente" la conducta del banco "por no adoptar medidas de salvaguarda que legalmente se establecen a favor del titula de una cuenta corriente y abusar de su posición preeminente". Por todo eso, y porque "no existe ninguna norma jurídica que autorice a una entidad bancaria a bloquear una cuenta corriente (solo se permite el embargo de saldos)", la jueza falla a favor de Avanza.