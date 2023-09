El Avilés continúa atascado: crónica, puntuaciones y declaraciones de Emilio Cañedo tras la derrota (0-1) ante la Gimnástica

El favoritismo, esa variante de la realidad virtual que tanto se prodiga en el mundo del fútbol, está empezando a ser carga demasiado pesada para el Real Avilés Industrial. Ayer, a la vez de elevar a tres el número de jornadas sin ganar, sufrió ante el Gimnástica Torrelavega la primera derrota de la temporada y, si bien los más optimistas pueden apelar a la comparativa con la anterior, cuando el equipo, a esta altura, tenía un punto menos, lo cierto es que, de momento, las sensaciones actuales no parecen mejores.

De entrada, el runrún que apela más a los ausentes –en este caso concreto, los más nombrados eran Jorge Fernández y Alorda, por cuestiones víricas y técnicas, respectivamente– ya es un síntoma que, a excepción del tempranero momento, minuto 2, en el que Natalio desviaba al travesaño un centro de Davo Fernández, fue circulando cada vez más de boca en boca.

Durante el primer cuarto de partido, mientras a los blanquiazules se les veía muy puestos en la presión acompañada de recuperación, los cántabros tiraban del manual de la ralentización, ya fuese con o sin balón en movimiento. En ese contexto, de lo más visible eran los dos exteriores que acometían por la banda de la calle José Cueto, el local Davo Fernández y el visitante Saúl García.

La primera parte del encuentro fue languideciendo sin que pasara prácticamente nada más reseñable; es decir, todo iba conforme al guion gimnástico, que, eso sí, se vio enriquecido cuando, en el minuto 42 del choque, un centro de Saúl García era peinado por Josemi Castañeda lejos del alcance de Álvaro Fernández. Por si en Torrelavega no son conscientes, ese gol tiene componente histórico, pues es el primero que los gimnásticos consiguen en el Suárez Puerta desde que existe el Real Avilés Industrial.

Ya desde el inicio del segundo acto, el Real Avilés comprobó lo indigesta que puede llegar a ser la mezcla de necesidad y prisa. Lo de querer y no poder se iba haciendo más palpable en un equipo con tintes de indolencia y asimétrico en el esfuerzo, a la par que el rival seguía muy cómodo en su senda de no perder el posicionamiento y exprimir el cronómetro al máximo para acercarse a sus intereses.

Sin dar señales de lo que se considera opciones reales de gol, los realavilesinos se quedaron en los conatos de un chut sin potencia de Claudio Medina, un centro chut de Iván Serrano y un golpe franco de Miguel Sierra, amén de los varios centros al área que nunca encontraron rematador.

Cuando solo van 270 minutos de un trayecto que dura 3.060, solo cabe esperar que el Real Avilés no se deje atosigar por la cara más cortoplacista del fútbol.

Por su parte, el Gimnástica –con perdón al costumbrismo que solo le reconoce con el artículo determinado femenino– de Torrelavega, además de enorgullecerse por ser el primer visitante victorioso en el histórico recinto avilesino, gracias a aquel gol del legendario Ildefonso Sañudo, el 21 de noviembre de 1943, ahora también puede presumir de ser el último triunfador en el Suárez Puerta. Esperemos que esta última condición le dure lo más posible, por el bien del Real Avilés.

Emilio Cañedo: "No creo que nos pueda la presión, hay confianza"

Emilio Cañedo mostró su contrariedad por la derrota y por la situación del Avilés, pero se declaró satisfecho con la actitud de sus pupilos. «Entramos muy bien al partido y tuvimos nuestras ocasiones, pero no las aprovechamos. Y en el primer acercamiento de la Gimnástica, encajamos. Lo intentamos después de todas la maneras, pero en esta categoría es complicado remontar un marcador adverso. Lo intentamos y no tenemos nada que reprocharnos. Ellos defendieron atrás, dejando muy pocos espacios», explicó el técnico. Cañedo expuso: «nos falta agresividad de cara a gol. Llevamos 2 puntos, no es el balance esperado ni mucho menos.

Esto acaba de empezar, pero todos los puntos son importantes, ya lo vimos el año pasado». Para el entrenador local, «generamos ocasiones, pero entre la virtud del rival y nuestros defectos, que no tuvimos precisión ni agresividad, no logramos anotar. Debemos seguir trabajando en ello. Sabíamos qué planteamiento nos iba a hacer el rival y buscamos gente por fuera para sacar centros. Traté de optimizar los recursos». Emilio Cañedo cerró su intervención ante los medios afirmando: «no creo que nos pueda la presión. Nosotros tenemos mucha confianza en los chicos, si estamos todos unidos hay más posibilidades de ganar que de perder, eso lo tengo claro».