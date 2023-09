"Queremos crecer en el ámbito turístico ordenadamente, viendo las consecuencias"

El turismo ha dado que hablar en Avilés este verano como pocas veces antes. Por el inicio tempranero de la campaña, porque tanto en julio como en agosto aumentó de forma notable el número de visitantes, porque los hoteles se han pasado el verano con índices de ocupación por encima del 90 por ciento, porque los turistas alargaron su estancia media y porque se ha constatado un incremento sustancial del turismo internacional.

La responsable municipal de Turismo –y presidenta de la mancomunidad Comarca Avilés– es la edil socialista Raquel Ruiz. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho del ayuntamiento, desde cuya ventana balconera entreabierta se ve la vida bullir en la plaza del Parche, uno de los mejores termómetros de la ocupación turística de la ciudad.

–La primera pregunta es obligada, ¿qué balance hace del verano turístico?

–Bastante positivo. Lo normal en año pasados era recibir 40.000 turistas; a expensas de conocer los datos de agosto, un mes que de media genera 17.000 visitas, llevábamos 27.000 entre junio y julio. Es decir, todo apunta a que superaremos cifras pasadas en más de un 10 por ciento. Además, a diferencia de años pasados el visitante medio no se ha quedado dos noches, sino una semana y esto tiene una repercusión positiva en hoteles y comercios. Ahora el reto es conseguir mejorar la cifra de ocupación en septiembre y octubre, que ciertamente apuntan a ser buenos.

–¿Qué lectura hace del buen comportamiento turístico de junio, un mes que habitualmente era flojo?

–Sorprendentemente, este año la temporada ha empezado muy temprano. Eso nos ratifica en el convencimiento de que también hace falta programar actividades fuera de los meses "calientes", julio y agosto.

–Esos números de los que habla, ¿en qué medida son fiables?, ¿cómo están obtenidos?

–No son estimaciones, proceden de servicios estadísticos que utilizan como fuente la movilidad de las personas registrada por la huella presencial de sus teléfonos móviles.

–¿Cuál es su análisis del comportamiento del turismo extranjero?

–Ha registrado en junio y julio un incremento del 21 por ciento y eso ha sido posible gracias en buena medida a la ampliación del catálogo de conexiones aéreas del aeropuerto, especialmente con Reino Unido y Alemania. También influye la cercanía de Asturias a Francia.

–¿Qué singulariza a Avilés como destino en esos mercados?

–Que no somos un destino masificado, nuestra oferta gastronómica, tener un casco histórico espectacular y una buena relación calidad-precio. Son los propios turistas los que destacan estos valores.

–¿Qué cree que se ha hecho bien en términos promocionales para "vender" Avilés como destino turístico?

–Hemos intensificado la promoción en redes sociales, en medios digitales y en nuevas plataformas de contenidos como Amazon Prime y las televisiones autonómicas y también nos hemos validos de "influencers" para darnos a conocer. Quiero pensar que esa estrategia ha funcionado bien.

–Ya que habla de estrategia, ¿de modo global, cuál es la estrategia turística de Avilés?

–Se basa en la sostenibilidad a largo plazo: todas las actuaciones van encaminadas a captar visitantes y beneficiar a los residentes. Esto incluye la realización de inversiones y el desarrollo de recursos no estacionales. Un ejemplo son la red de centros de interpretación de la que nos hemos dotado: el de la historia de Avilés, el del cañón submarino y el puerto, el del cementerio... Y próximamente incorporaremos el de la muralla. También es sostenible no concentrar toda la oferta en el centro, y por eso nuestro interés en expandernos a la ría con productos como los paseos en barco, las visitas a la rula y próximamente queremos desarrollar algún producto ligado al centro de observación de aves del Monumento Natural de la charca de Zeluán y la ensenada de Llodero.

–¿Y el faro? ¿No le tienta un lugar tan simbólico y sugerente?

–Ya se verá, no es descartable. Pero hay que contar con el Puerto.

–Los turistas, y esto es nuevo, han incluido entre los principales atractivos de Avilés la cultura, ¿le sorprende?

–No mucho; la cultura, como el deporte y los congresos son ámbitos generadores de actividad turística. Lo sabemos y por eso trabajamos en ello desde hace tiempo.

–¿Dónde está el techo del potencial turístico avilesino? ¿En qué punto del camino del desarrollo turístico local cree que estamos?

–El turismo es un complemento de la industria, que es el puntal clave de la economía avilesina. Y no aspiramos a modificar es estado de cosas. Es verdad que hay más margen de desarrollo del sector, pero nuestra meta no es convertirnos en un polo turístico ni nada que se le parezca. Tenemos una estrategia para seguir avanzando en turismo, pero queremos hacerlo de forma ordenada y planificando las consecuencias del mismo.

–¿Como la proliferación de viviendas vacacionales privadas, debidamente reguladas o no?

–Los apartamentos turísticos legalizados, una nueva realidad que se ha manifestado como nunca este verano, complementan la oferta hotelera y es bueno que existan. Pero no pueden ser la mayoría de los alojamientos turísticos ya que eso repercutiría negativamente en la estrategia turística.

–¿Y qué me dice de la oferta de alojamientos no legalizados?

–Todo debe estar regularizado, pero es que en esa materia tienen fundamentalmente las competencias el Principado; el ámbito municipal solo es el de dar o no licencia de actividad. Es un tema, ya le digo, que no ocupa y preocupa y sobre el que trabajaremos para darle solución para que no se convierta en un problema.

–¿Avilés necesita más plazas hoteleras estándar?

–Sí, podría haber más; pero sería bueno que fuesen fruto de inversión en nuevos hoteles, que son las empresas que garantizan empleo y calidad asistencial. Insisto en la idea de que el desarrollo del sector turístico ha de ser equilibrado.

–En líneas generales, ¿le satisface cómo corresponde la iniciativa privada al aparente "boom" turístico en ciernes?

–Precisamente son esos agentes los que destacan la importancia de trabajar en equipo.

–No ha respondido a la pregunta.

–Creo que están respondiendo bastante bien, incluso mejor de lo esperado. Ahí están iniciativas como las jornadas gastronómicas, el empeño en hacer de Avilés la capital de las tapas de Asturias...

–Con cada vez más turistas extranjeros por la ciudad, ¿ha pensado en alguna medida para incentivar la formación de hosteleros y comerciantes en materia de idiomas?

–Efectivamente, es una de las líneas de acción a desarrollar en el marco del plan de fortalecimiento del comercio. Pensamos en dar formación adaptada a los horarios de los profesionales, "on line" y presencial. Y lo haremos en colaboración con la Ucayc.

–Se dice, y se dice en tono de reproche, que Avilés es usado por muchos turistas como base de operaciones, que duermen aquí pero que por el día marchan a otros lugares y no hacen gasto en la ciudad. ¿Está de acuerdo en esto?

–Una de nuestras fortalezas es estar cerca del aeropuerto y otra, tener centralidad dentro de la región. ¿Que por eso captamos turismo estancial? Puede ser. Pero niego la mayor. Que los turistas se mueven es obvio; y del mismo modo que los que están en Avilés van a la playa o a visitar otras partes de Asturias, los que se alojan en otras partes vendrán a Avilés. Eso no es un problema. Esa realidad no significa que los turistas no hagan vida, paseen, compren, coman o cenen en Avilés. Discrepo.

–¿Qué importancia concede a las fiestas como activo turístico?

–Agosto es un mes de fuerte movilidad del turismo nacional y regional que, entre otras cosas, es posible que busque fiestas. Tener actividades en ese período es bueno de cara a mejorar la carta de presentación de la ciudad como lugar alegre. Mejora la experiencia.

–¿Y qué le pareció la oferta festiva de este año?

–Satisfactoria. Todo lo programado ha sido gratuito y popular. Ese objetivo se ha conseguido. Podríamos tener grandes conciertos, sí. Pero igual habría que ponerlos a 50 euros la entrada y no todo el mundo se lo puede permitir. Para ese tipo de espectáculos ya tenemos el resto del año.

–Además de concejala de Turismo también lo es de Hacienda. ¿Ve encaje en el próximo presupuesto municipal para incrementar el dinero dedicado a Festejos?

–El presupuesto debe ser visto en conjunto. Y el presupuesto de 2024 va a tener limitaciones de crecimiento, además de tener que hacer frente al incremento generalizado de costes.

–O sea que...

–O sea que incrementar una partida implica tener que reducir otra.

–Son muchos los agentes implicados en el sector turístico, ¿en qué marcos habla y se relaciona con ellos para intercambiar información y escuchar sus preocupaciones o sugerencias?

–Como miembro que somos de la Red de Ciudades de Turismo Inteligente un plan que vamos a desarrollar es la constitución de una comisión interdepartamental abierta también a la iniciativa privada (desde clubes deportivos a comerciantes y el Club de Empresas) para hablar del desarrollo turístico. Nos pondremos a ello en cuanto finalice el debate de las ordenanzas fiscales. O sea, este año. Hasta el momento, los contactos se producen sectorialmente y en la Mesa del Comercio, para la que tenemos previsto dar forma de Consejo de Comercio, un órgano más, digamos, "institucionalizado".

–También está la mancomunidad turística comarcal, de la que usted es presidenta. No sé si decir "en funciones", toda vez que ha habido renovación de las corporaciones municipales...

–Durante este otoño tomarán posesión los nuevos miembros designados por cada ayuntamiento y se reorganizará el órgano. Lo que espero es seguir trabajando conjuntamente poniendo en valor nuestros recursos, no se entendería que no fuese así. Además, tenemos en marcha un plan de sostenibilidad turística dotado con dos millones de euros que aún tiene proyectos pendientes de ejecutar.

–Si usted viniera de turismo en Avilés, qué tres cosas no dejaría de hacer.

–Recorrer el casco histórico, comer en un restaurante del centro e ir a "bajar" la comida paseando por la ría.

–¡Qué obvio! Ha dicho tres de las cosas que destacan casi todos los turistas.

–¿Acaso no me ha pedido que me metiera en la piel de un turista?