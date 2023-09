Salinas, una playa amiga de los perros

Son las diez de la mañana y la playa de Salinas comienza a recibir a los primeros caminantes, quienes aprovechan la jornada matinal y el buen tiempo para pasear por la orilla. El goteo hacia la arena es constante desde la escalera 10 del paseo, donde el aparcamiento cercano está casi al completo. Entre las decenas de personas que se encuentran en la playa, se observa la presencia de varias personas acompañadas de sus canes, y es que desde el día 15, finalizado el periodo estival, las mascotas pueden volver a acceder a los arenales castrillonenses, tal y como marca la ordenanza municipal, que limita su entrada desde el pasado 15 de mayo. Sin embargo, y ante las constantes peticiones ciudadanas, el Ayuntamiento ha accedido a estudiar la posibilidad de habilitar un horario de acceso de los animales en verano.

"Me gustaría poder venir por las tardes en verano con mi perro a la playa, aprovechando las horas con menos afluencia", comentaba David García, quien estaba acompañado de su perra "Arya", una cocker spaniel negra de cuatro años, a la que según su dueño "le encanta revolcarse en la arena húmeda". El avilesino, que afirmó ser asiduo a la playa de Salinas durante las primeras horas de los sábados o domingos, se mostró entusiasmado con que el Ayuntamiento de Castrillón "afloje" las limitaciones de acceso a las mascotas en verano. "No se trata de que den carta blanca a los dueños, tenemos unas obligaciones básicas que cumplir, pero sería positivo que se diese más libertad durante el verano", expuso el avilesino.

Nuria Solís, natural de Avilés pero residente en Salinas y propietaria de un perro, se mostró "totalmente de acuerdo" ante la posibilidad de que se abra una franja horaria para los animales. "A las dos de la tarde, en agosto, es inviable porque no todos los dueños están concienciados, pero en horas menos concurridas sería positivo", expresó Solís. Esa misma postura es la que posteriormente defendió Alberto Fernández, que se encontraba con sus dos perros en el paseo de la playa de Salinas antes de acudir a su trabajo. "A ciertas horas apenas hay gente. Me parecería una medida estupenda", afirmó Fernández, vecino de Piedras Blancas.

Por su parte, el avilesino Marcos Álvarez apoyó la apertura de las playas castrillonenses en verano. "Entiendo que hay muchas personas a las que no les gustan los perros, que se podrían quejar, pero de noche o por la mañana no generaría ningún problema", afirmó quien acude esporádicamente a Salinas con su mascota, pero con a la que le gusta pasear por la margen derecha de la playa. "En hora punta sería un problema, pero en otras menos concurridas sería factible, incluso habilitando alguna parte de la playa como espacio para perros", concluyó el avilesino.

Pero no todas personas que se encontraban por el paseo eran dueñas de un perro. Asidua a Salinas u otras playas cuando el calendario laboral lo permite, Alicia Sanz aprovecha las mañanas y las tardes, antes o después del trabajo, para pasear y respirar aire de mar. Sanz, que no tiene perro, también recibió positivamente la posibilidad del acceso al mejor amigo de las personas. "En Asturias hay ya más perros que niños pequeños. Evidentemente hay que tener un control, exigir correa, recoger sus excrementos y que no molesten al resto de bañistas, pero prohibir durante meses tampoco me parece positivo", argumentó Sanz, que ve ideal el horario de tarde-noche y matinal para que los perros y sus dueños disfruten en la arena.

"Me pregunto a quién le puede molestar que haya perros a partir de las ocho, cuando la mayoría ya tenemos suficiente y volvemos a casa. Como la basura en la playa, el traer perros exigiría simplemente civismo", finalizó la mujer.

En caso de prosperar la solicitud, el Ayuntamiento de Castrillón seguiría el ejemplo de Ribadesella, donde los perros pueden acudir en época estival a partir de las 21.00 horas de la noche y hasta las 8.00 de la mañana. Además, en Castrillón existen precedentes en el caso. En 2016, el Consistorio habilitó parte del sablón de Bayas para permitir el acceso a las mascotas. Sin restricciones horarias, los propietarios deben cumplir unos mínimos: mascotas controladas, identificadas con microchip, vacunas al día y, en caso de perros peligrosos, atados y con bozal.