El "Senado" del Parche abre la sesión con banquete y homenaje

Hace un sol de justicia en la plaza de España. El centro neurálgico de Avilés y también el punto de reunión de los ilustres miembros del "Senado" del Parche, un selecto club en el que el buen ambiente y el tono distendido marca el ambiente. "Empezamos sentándonos aquí hace ya 25 años. El requisito para ser ‘senador’ era tener más de 15 años, pero menos de 115", cuenta como anécdota Manuel González Rubio, el orgulloso presidente de la tertulia. Unos encuentros que nacieron de manera espontánea y sin plan alguno y que se mantienen por la vocación por el debate de sus miembros.

El goteo de "senadores" es incesante. Todos desfilan con sus mejores galas porque la ocasión lo merece y por partida doble: celebrar su comida anual y homenajear al "senador de honor". Un cargo que desde ayer ostenta Alejandro Valverde, comisario de la Policía Nacional de Avilés que acepta el reconocimiento con humildad. "Es completamente inmerecido. Cuando me lo comunicaron me dieron una alegría muy grande porque no me lo esperaba. Entiendo que es un homenaje a la Policía Nacional de Avilés, no a mí", indicó emocionado. El detalle incluía un diploma que Gregorio del Hoyo custodiaba con ilusión a la espera de poder entregárselo Valverde.

Los abrazos y las risas se sucedieron a medida que se incorporaba un miembro de la tertulia que es ya un clásico de la villa. En el encuentro el orden del día es compartir un rato entre amigos. "El secreto es que somos una tertulia muy heterogénea. Todos somos de profesiones diferentes, pero nadie pregunta al otro a qué se dedicó. Sin embargo, todos sabemos de dónde venimos cada uno", confiesa Rubio, quien solo desea que estos clásicos encuentros no decaigan y se mantengan en el tiempo. "Queremos que vengan otros y continúen con la tertulia", agrega.

De este espacio para fomentar la convivencia y el diálogo del que también formó parte la alcaldesa de Avilés, Mariví Montesrín, quien puso en valor el papel que juega el "Senado" del Parche en la escena de la ciudad. "Es el símbolo de la importancia de la conversación. No es el acuerdo, sino la conversación entre ciudadanos de distintos orígenes e ideologías para charlar sobre lo que pasa en el día, sobre lo que es noticia…", recalcó la regidora.

Tras años hablando del día a día de la ciudad en la plaza de España, el "Senado" tiene, al fin, tiene un banco propio. Un lugar que es ya emblema de Avilés y que fue distinguido con una placa que los propios "senadores" se encargaron de colocar. Un banco que ya es eterno y que solo dejaron de frecuentar en pandemia.

Mientras esperan a que estén todos, algunos ya piensan en la lotería de Navidad, otra de las tradiciones que mantienen cada año. "Nunca toca aunque lo intentamos siempre", ríe uno de ellos.

Como en toda fiesta que se precie, el banquete es un imprescindible. En esta ocasión, la Sidrería Alvarín fue el lugar elegido para degustar desde "embutido ibérico, arroz con almejas, rodaballo o entrecot y, de remate, un buen postre", agregó del Hoyo, secretario de una familia que alberga 21 miembros orgullosos con cuerda para rato. Porque este particular "Senado" no pierde ojo de lo que pasa en la villa. Siempre al quite de la actualidad y de todo lo que acontece en un espacio que conocen tan bien como la palma de su mano y que han hecho de sus tertulias un espacio donde bulle la conversación en pleno centro de Avilés.

