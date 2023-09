Una vuelta a casa. Así vivieron ayer los alumnos del instituto alemán Dietrich-Bonhoeffer la bienvenida en el salón de actos del Ayuntamiento de Avilés, ese espacio que solo se abre en ocasiones especiales y que esta vez acogió la llegada de los jóvenes que participan en un nuevo intercambio con el Colegio San Fernando. Una cita ineludible para alumnos y profesores solo interrumpida por la pandemia. "Estamos muy felices de haber podido recuperar el intercambio porque el covid nos costó tres años de poder venir a Avilés", indicó Jan Kramerm uno de los docentes alemanes que acompaña a los estudiantes. La iniciativa que lleva celebrándose desde 2014 tiene como objetivo reforzar lazos entre los alumnos y profesores de ambos centros. "Es una experiencia que ayuda a conocer formas de vida que parecen muy diferentes a priori pero que a la larga no lo son tanto", señala Esteban Suárez, profesor de Filosofía del San Fernando. Una vuelta a casa en la que la foto en la escalera del Ayuntamiento no podía faltar. "No quiero romper esa tradición", exclama Silvia Held, docente del centro alemán.