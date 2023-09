Avilés prefiere que la Cámara mantenga el liderazgo de la Mesa por la Industria

El Ayuntamiento de Avilés no se muestra partidario de liderar la Mesa de la Industria, el organismo que reúne a seis concejos, las dos centrales sindicales principales de la comarca y la Cámara de Comercio que nació en febrero de 2020 con el propósito de "influir en la economía regional" y hacerlo con una voz clara y única. No lo está, señaló Manuel Campa, el concejal de Desarrollo Económico de Avilés, porque desde el consistorio principal de la comarca consideran que es el ente empresarial el más indicado para desarrollar esta tarea, justo lo contrario de lo que defienden los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), que consideran que "después de un año", la Mesa por la Industria debería volver a analizar qué se avecina con la liberación del suelo de Baterías o con entrada de Windar en los terrenos de la antigua Alcoa.

"Nosotros creemos que la Cámara de Comercio, además de haber sido el impulsor de la Mesa por la Industria, es el organismo que está presente en todo el territorio comarcal y, además, no está sujeto a los vaivenes electorales", dijo Campa. "Nosotros entramos en la Mesa de la Industria, invitados por la Cámara, con esa idea: con que fuera la Cámara el eje central de la misma", añadió el político avilesino. "Lo que no queremos es duplicar cuestiones. Hay un eje fundamental en el análisis no sólo de la industria, también de cosas adyacentes a la misma como son la formación, empleo, pero también los servicios sociales, el diseño urbano de la ciudad. Todo esto lo tenemos acordado con los sindicatos y los empresarios en el marco del Avilés Innova: ese es nuestro principal elemento de debate, de análisis y de compartir el espacio con los sindicatos y la empresas y en eso nos mantenemos".

Iván Fernández, el alcalde de Corvera, asegura que la Mesa por la Industria sigue manteniendo "fortalezas": el hecho de que se haya conformado "un espacio común para el debate". No ve necesario que la Mesa se reúna de manera regular y sobre la petición de que el organismo lo lidere el Ayuntamiento de Avilés como principal concejo implicado en los cambios, el alcalde de Corvera no se pronuncia.

Recordó, sin embargo, que en la última ocasión en que se vieron los componentes del organismo –hace un año– la Mesa acordó, a instancias de Corvera, solicitar a la Universidad de Oviedo la elaboración de un plan de futuro de la comarca en que se estableciesen las fortalezas y debilidades del territorio. Ese informe es el que tenía que discutirse en la siguiente convocatoria de la Mesa (no hay ninguna señalada). Los sindicatos mayoritarios, sin embargo, consideran el próximo encuentro de la Mesa no tiene que ir supeditado a la conclusión del informe dado que "en un año" se han dado muchas novedades en la actualidad económica de la comarca (han empezado los derribos de los elementos principales del suelo de Baterías, la Manzana del Talento está cocinándose y en la antigua Alcoa ya se ha anunciado la entrada de Windar).

Eloy Alonso, el alcalde de Castrillón, nunca ha participado en un encuentro de la Mesa de la Industria porque el año pasado la alcaldía de su concejo estaba en manos de Yasmina Triguero. Para Alonso, "la industria es el motor de la economía de la comarca y por supuesto también de Castrillón. Creo que siguen existiendo las mismas necesidades que cuando se formó", aseguró. Para Alonso, las instituciones locales tienen que unir "posturas y unificar demandas en temas tan determinantes como los que afecta a la industria y de forma singular a las electrointensivas".

Jorge Suárez, el regidor de Gozón, recalcó que "el grueso de la industria de la comarca está en Avilés", pero también que la "Cámara de Comercio está al frente de la iniciativa". Dicho esto, añadió que considera oportuno que la Mesa se vuelva a reunir porque es "un elemento útil para intercambiar opiniones". Y concluyó: "Pero si no cumple la función para la que nació es preciso tomar la decisión de disolverla".

José Manuel Lozano es otro de los componentes de la Mesa por la Industria que aún no ha participado en ninguno de sus encuentros (es Alcalde de Soto del Barco desde este verano). Sin embargo, no ve "inconveniente" en que sea el Ayuntamiento de Avilés el que lidere la Mesa. Alberto Tirador, el regidor de Illas, admite que "son muchos los temas a tratar" y muestra su disposición para que la mesa continúe. Sobre el papel de la Cámara de Comercio, prefiere aguardar al encuentro próximo.