Un vermú con mucho arte

La identidad de un país, una región o una localidad, está altamente representada por la gastronomía del lugar. Asturias, tierra de grandes manjares, es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional por sus productos. En el caso de Avilés, el bollo de pascua o la longaniza vinculada al nombre de la villa son dos de los exponentes gastronómicos de la ciudad. Animado en la idea de fomentar la imagen gastronómica avilesina, la Cantina de la Estación presentó ayer su nueva botella de vermú, la cual cuenta con la firma del reputado pintor local Favila, siempre vinculado a las actividades que promocionan a la ciudad. "Favila nunca me pone pegas, colabora con todo lo que se le proponga", explicó Arsenio Fernández, popularmente conocido como Tito, propietario del local.

"Todo nace de Ubaldo García, propietario de La Paloma de Oviedo, quien me regaló dos botellas de su vermú junto a parte de la receta: 80% de Martini. El 20% restante no me lo podía revelar", comentó Fernández, que rápidamente comenzó a retocar la fórmula, probando diferentes combinaciones. El nombre del vermú, ‘Avilés’, nace de la idea de diferenciar la bebida del resto de alternativas en el mercado. "Lo que pretendemos es que los locales de la ciudad quieran tenerlo. Es un producto original y de calidad", continuó el hostelero. Y es que el objetivo de incentivar los productos locales, con marca avilesina, nació cuando Tito conoció a un empresario que quiso patentar una marca de jamón local, lo que "puso a Avilés en el mapa del jamón".

Sobre el diseño de la caja y del estuche, Favila explicó que, después de que Tito le transmitiese la idea, él simplemente la plasmó. "Quería en hacer un producto de calidad y que contase con una imagen representativa, que haga honor a un gran vermú", detalló el pintor, quien expuso: "Pensé que para representarlo, nada mejor que incluir a los tres barrios más identificativos de Avilés: Rivero, Galiana y Sabugo –donde se encuentra el bar–", explicó.

Favila, pese a que confesó que no acostumbra a consumir alcohol, dejó claro su entusiasmo a la hora de colaborar con proyectos como el del histórico bar de la Estación. "Me identifico mucho con la Cantina. A Tito me une una gran amistad. Me gusta participar en estas actividades desde hace años porque considero importante que Avilés tenga una gran identidad gastronómica", comentó el artista.

En el acto de presentación estuvieron representantes de diferentes entidades relacionadas con la gastronomía local, entre ellos Carlos Guardado. Además, participaron representantes de diferentes entidades avilesinas, como la Cofradía del Yumay, la Cofradía de Amigos de los Quesos o la tertulia de La Gabardina, pero también instituciones como Ucayc o la Policía Local de Avilés.